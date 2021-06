¿Te llegó un "regalo" al WhatsApp? Podría ser un fraude

La Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) advirtió sobre posibles fraudes detectados en una red social que promete regalos y dinero en la Ciudad de México.

A fin de evitar caer en una cadena falsa de mensajes que promocionan "productos gratis" por el aparente festejo de una empresa dedicada a la venta de productos, la policía cibernética exhorta a los cibernautas a no ingresar a enlaces sospechosos pues se detectó que son apócrifos, además recomienda no propagar información no confiable o verificada.

De igual manera, para que la ciudadanía no sea sorprendida por delitos como el "pishing", que es la suplantación de identidad, el cual forma parte de una estafa común que usan posibles delincuentes a través de la red pública de Internet, con el objetivo de obtener información confidencial de los usuarios y usarla de forma incorrecta.

Recomendaciones para evitar caer en el fraude:

- Instalar un antivirus en sus dispositivos y mantenerlo actualizado

- Verificar los accesos que se permiten al navegar en internet y en las App que se utilizan.

- Evitar ingresar a enlaces o páginas de dudosa procedencia o links incrustados en correos electrónicos que llegan a la bandeja de spam

- No contestar formularios en línea en los que soliciten datos personales y/o bancarios

- Desconfiar de promociones que parezcan atractivas y regalos que se ofrezcan en mensajes de ese tipo

- Corroborar que la información sea oficial, a través de las páginas web de las empresas o prestadores de servicios o en medios de comunicación confiables, antes de compartirla con sus contactos

Cabe señalar que en la Ciudad de México, a través del monitoreo constante de la red pública de Internet que realiza la Policía Cibernética no se ha detectado ningún caso de fraude, sin embargo es importante que la ciudadanía conozca los métodos que utilizan los ciberdelincuentes para enganchar a los usuarios de las plataformas de venta y compra de mercancías, robar datos personales o bancarios, suplantar la identidad, cometer extorsiones, entre otros.

Para cualquier duda u orientación, así como en caso de detectar eventos sospechosos en el ciberespacio, la Policía Cibernética de la SSC, pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 55 5242 5100 ext. 5086, el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o las cuentas de redes sociales oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

(Ameyaltzin Salazar)