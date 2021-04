TE EXPLICAMOS: ¿Qué colonias de Iztapalapa pueden acceder a condonación de agua?

Setenta y dos colonias de Iztapalapa recibirán una condonación del 100% en el pago de los derechos por el suministro de agua desde 2016 hasta 2021, seis años, así como los recargos y sanciones que hayan tenido.

Esta resolución fue publicada este miércoles en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Dicha resolución señala que no será aplicable a dependencias de la administración pública ni órganos político administrativos.

Además, indica que la resolución no otorga a los interesados el derecho a devolución o compensación alguna.

Las colonias de la alcaldía Iztapalapa que recibirán este beneficio son:

Ampliación Emiliano Zapata, Ampliación Huitzico (Campestre Potrero), Ampliación La Polvorilla (La Polvorilla), Barranca De Guadalupe, Barrancas De Buenavista, Barrancas De Tetecón, Tetecón (Tenorios), Buenavista, Campestre Potrero, Carlos Hank Gonzalez, Citlalli, Consejo Agrarista Mexicano, Degollado.

Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, El Rosario, El Triangulo, Huitzico (Campestre Potrero), Ixtlahuacán, La Cañada (Campestre Potrero), La Magueyera (Desarrollo Urbano Quetzalcoatl), La Poblanita (Campestre Potrero), La Polvorilla, Las Cruces (Campestre Potrero), Las Peñas, Lomas De La Estancia, Lomas De Paraiso (Lomas De La Estancia), Lomas De San Lorenzo, Lomas De San Lorenzo Parte Alta (Lomas De San Lorenzo), Lomas De Zaragoza, Lomas Del Pedregal , Miguel De La Madrid Hurtado.

Miravalles, Mixcoatl, Palmitas, Palmillas (Campestre Potrero), Paraje Buenavista (Buenavista), Potrero De La Luna (San Pablo), Potrero De Las Cabras (Xalpa), Predio Huecampool Xalpa (Xalpa), Reforma Política, Predio La Higuera (Xalpa), San Francisco Apolocalco (Campestre Potrero) 42 San José Buenavista, San Miguel Teotongo Secc Acorralado (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc Avisadero (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc Campamento (San Miguel Teotongo).

San Miguel Teotongo Secc Capilla (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc Corrales (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc Guadalupe (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc Iztlahuaca (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc Jardines (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc La Cruz (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc Loma (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc Loma Alta (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc Mercado (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc Mercedes (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc Minas (San Miguel Teotongo).

San Miguel Teotongo Secc Palmas (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc Palmitas (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc Puente (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc Ranchito (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc Rancho Bajo (San Miguel Teotongo), San Miguel Teotongo Secc Torres (San Miguel Teotongo), San Pablo, Siglo Xxi (Ampliación Emiliano Zapata), Tenorios, Xalpa (Norte Y Sur), Lomas De Santa Cruz, Santiago Acahualtepec 1A. Ampliación, Santiago Acahualtepec 2A. Ampliación, Pueblo San Lorenzo Tezonco, Pueblo Santiago Acahualtepec, Santa Martha Acatitla Norte.

Gaceta Oficial 21-04-2021. Se condona el pago de agua de 2016 a 2021 a contribuyentes de las colonias de @Alc_Iztapalapa que se indican; se amplía al 7 de mayo la Estrategia de Diagnóstico del transporte de ciclotaxi, mototaxi y golfitaxi.

CONDONACIÓN A COLONIAS DE IZTAPALAPA ES HISTÓRICA: SHEINBAUM

Este miércoles, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que esta condonación "no es tema nuevo" y que es algo que históricamente se ha venido haciendo pero que no se había publicado en la Gaceta Oficial capitalina.

"Esta condonación es histórica a colonias que reciben agua una vez cada semana o cada quince días. No es algo nuevo, entiendo que no se había publicado, no es que sea algo particular", dijo Sheinbaum.

