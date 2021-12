Te abraza y pega su cadera con la tuya: diputada denunciará a compañero por acoso

La diputada local del Partido Acción Nacional, Luisa Gutiérrez Ureña informó a La Silla Rota que presentará una denuncia de acoso sexual ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra el también legislador, Norberto Nazario Sánchez.



Lo hará luego de que este 15 de diciembre denunció que Nazario la abrazó de manera indebida y que no es la primera vez que eso ocurre. El morenista reaccionó un día después cuestionando que por que no lo denunció inmediatamente y consideró que Gutiérrez fue asesorada por otros panistas para buscar atención mediática. Al saber esto fue que la legisladora decidió denunciarlo.

"Aún no decido sí por acoso, voy a revisarlo con un abogado, me queda claro que encuadra en agresión sexual".

Nazario dijo a La Silla Rota que él por su parte la denuncia por calumnia.

El diputado ahora acusado de acoso, en 2019 presentó una iniciativa para castigar el acoso sexual con penas de entre 3 y 7 años de prisión. Es recordado porque en 2020 irrumpió en una sesión virtual y dijo "esto ya valió madres".

NO ES LA PRIMERA VEZ

Entrevistada por La Silla Rota al respecto, Gutiérrez Ureña recordó que desde que conoce al actual diputado de Morena, él frecuentemente la ha abrazado de manera indebida y ella siempre se lo ha reclamado.

Ambos originarios de la ahora alcaldía Gustavo A. Madero, aunque son de partidos distintos, ella del PAN y él primero del PRD y ahora morenista, se encontraban de vez en cuando, se veían y se saludaban, pero él la abrazaba de una manera que la hacía sentir incómoda.

"Te abraza y se pega fuerte para pegar su torso con el tuyo, o pegando su cadera a la tuya", explica ella el incómodo contacto.

"Yo siempre le he dicho ´diputado hágase para allá´. Él quería ser para el PRD jefe delegacional, también lo buscaba por la vía independiente. Ya venía de ser diputado. Yo iba por mi primer cargo, siempre le decía ´hazte para allá", dice Gutiérrez Ureña, en entrevista con La Silla Rota.

"Cuando llegué al Congreso de la Ciudad de México, en septiembre, y tomé protesta, me abrazó de manera indebida y le dije ´hágase para allá, ahí está mi familia´. Él dijo ´no sabía que eras casada´. Entonces le repliqué ´aunque no sea casada hágase para allá", continúa la diputada.

HÁGASE PARA ALLÁ

El 14 de diciembre, al inicio de la maratónica sesión donde uno de los puntos era el paquete económico, en el pase de lista el diputado lo volvió a hacer, asegura la panista. Ella le pidió que no lo hiciera, él se acercó y se río y entonces ella explotó y le gritó "hágase para allá, y ya se movió".

La situación la expuso desde su curul ante el Pleno, un día después, cuando aún continuaba la discusión.

"Me apena mucho tener que decirlo frente a mi familia. Me hubiera gustado hacerlo distinto. Hoy en la mañana en el pase de lista recibí un abrazo muy indebido del diputado Nazario Norberto y perdóneme no se burlen de mí en esta ocasión, es complicado hablar de este tema. Al llegar a este Congreso ha sido un asunto reiterado. Además, desde antes que fuera candidata de mayoría allá en Gustavo A. Madero ya llevaba a cabo ese tipo de acciones. Sin embargo, debo decirleS que muchas veces se banaliza el tema de violencia de género y lo que estamos viviendo en el Congreso tiene que ver con lo que se banaliza de la violencia", expuso.

FUE POR ATENCIÓN MEDIÁTICA

Cuando Gutiérrez presentó la acusación, Nazario Norberto no estaba presente. Fue hasta este 16 de diciembre que le dio respuesta mediante un comunicado a la acusación de la diputada.

Reconoció que la abrazó con un abrazo a la cintura "con todo afecto, respeto y sin mala intención" a las 10 de la mañana y que entonces "no me gritó que la soltara", se lee en el boletín.

"Me pregunto, ¿por qué si le incomodó ´el abrazo indebido´ como lo calificó, no me lo manifestó de inmediato y sí esperó más de 24 horas para tratar de anunciarlo en tribuna? Cuando se lo impidieron lo hizo desde su curul", cuestionó el morenista.

También mostró su extrañeza de que lo hiciera minutos después de que él se ausentara por una cita médica, y consideró que la acusación fue por consejo de compañeros de la bancada panista para "buscar atención mediática".

HAY MÁS PRESUNTAS VÍCTIMAS

Gutiérrez, al conocer la reacción de Nazario Norberto fue que informó a La Silla Rota que presentará una denuncia penal en contra de él, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

"Ahora resulta voy a ser revictimizada por un sujeto de este tamaño. Pensaba solo dejarlo así, presentar denuncia en Inmujeres para no dejar una imagen de pobrecita mujer violentada, tengo una responsabilidad. Con este comunicado cambió completamente mi perspectiva y si eso me lo hace a mí con ese descaro y desfachatez, qué no hace con una chava con problemas económicos", criticó la panista

Para reforzar sus dichos, dijo que desde que presentó la denuncia ha recibido pantallazos de mujeres que han recibido mensajes de Nazario Norberto que las invita a cenar para ayudarles con la gestión de viviendas del Invi o darles trabajo y compartió uno.

"Mira son algunos trámites que realizo, pero en serio, quisiera saber si te puedo invitar a cenar, ya ahí te platico lo que necesitas hacer y hablamos sobre el trabajo. No sabes cómo me deslumbraste cuando te vi entrar", es uno de los mensajes que una mujer recibió de parte del legislador.

Sobre por qué el tema lo destapó casi al final de la sesión, Gutiérrez Ureña explica que como ella llevó la parte de análisis del presupuesto en el PAN, trabajo del que estaba orgullosa, no quiso desviarlo antes.

"Yo no quería hablar y no quería que se desviara en esto por el tema presupuesto que es mi bebé. Ellos no me van a decir cuándo dejo de ser víctima y cuándo digo esto".

ES CASADA Y LA RESPETO

La Silla Rota buscó al diputado Nazario Norberto Sánchez, quien tomó la llamada. Negó haberle dado un abrazo indebido a su compañera diputada. "Es casada y la respeto"

Dijo que conoce a Gutiérrez desde hace 11 años, la invitó un par de veces a tomar cervezas, la dejó de ver y cuando llegó como diputada le dio la bienvenida con mucho gusto.

"Siempre la recibí bien, el martes igual, platicando con varios, la abracé sin ninguna maldad, ella tiene esposo, hijos, la respeto, no me dijo nada, pasaron 24 horas, lo hubiera dicho una, dos o tres horas, lo dijo hasta las nueve de la mañana que me retiré. Yo creo estaban perdiendo el debate y hablo con sus compañeros del PAN y sacaron el tema", añadió.

Cuestionado sobre si ya antes Gutiérrez Ureña le había pedido que no la abrazara así, respondió que no.

"Es la primera vez, si me lo hubiera dicho jamás me vuelvo a acercar, no me interesa, yo la estimaba como amiga, así saludo a Silvia Sánchez Rico, con estimación, pero con respeto. Quiero manifestar que siempre he actuado en defensa de las mujeres y contra el acoso sexual y laboral y conmigo trabajan mujeres talentosas, todo con respeto, nada con morbo", expresó.

Nazario Norberto Sánchez adelantó que presentará una denuncia contra la panista por difamación.

"No, no puedes crucificar a alguien sin escuchar su versión. Si me hubiera dicho cuando estaba ahí, me hubiera parado a decirle ´amiga te saludo porque te aprecio´. Mi familia me preguntó, les contesté que fue con respeto ´ustedes me conocen´. Si me hubiera pegado por atrás, por delante o la hubiera manoseado pues sí, pero fue un saludo normal, con esto ya no voy a saludar a nadie", río.

"Esto es algo político", concluyó.

IRRUMPE EN SESIÓN VIRTUAL

El diputado Nazario, que se reeligió, es uno de los que más iniciativas ha presentado, aunque algunas han sido polémicas, como cuando propuso obligar a los ciclistas a usar casco, y ante la oleada de críticas que recibió, la bajó una hora antes de comenzar a ser discutida.

En diciembre de 2020, en una sesión virtual, donde se discutía el paquete económico de la capital para el 2021, irrumpió, en tono alterado, enfiestado y se escuchó que suelta un "ya valió madre". Cuando la entonces presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña le pidió que cerrara el micrófono, el legislador expresó su "voto en contra", aunque en ese momento no había votación de por medio.

Se disculpó después, negó que su actitud fuera una manifestación contra el trabajo legislativo y reprochó a la oposición que hayan viralizado el exabrupto.

"En un claro desquite porque no cedimos a sus propuestas presupuestales, que sólo buscan favorecer sus intereses particulares", expresó.

fmma