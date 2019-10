Taxistas dialogan con Segob; prometen cumplir acuerdos

Más de mil taxistas, la mayoría con sus vehículos, se concentraron desde la mañana en la Glorieta del Ángel de la Indepedencia, por lo que afectó la circulación en la zona de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los conductores, que piden sacar de circulación a los taxis que trabajan por aplicación como Uber y Cabify, se movilizaron desde las 6 am en distintos puntos de la Ciudad y el Estado de México.

El gobierno de la Ciudad de México informó que se han contabilizado mil 238 unidades de taxistas, la mayoría proveniente del Estado de México, afectando las siguientes vialidades:

1.- Avenida Central y Hank González, a la altura del Metro Nezahualcóyotl.

2.- Reforma y Flores Magón.

3.-Reforma frente al Auditorio Nacional.

4.- Insurgentes y Alzate.

5.- Carretera México Toluca y Echánove

6.- Vasco de Quiroga y Juan Salvador Agras.

7.- Río Piedad y avenida 8, a la altura del Metro Puebla.

8.- Tlalpan y General Anaya.

9.- Av. San Juan de Aragón, a la altura del Metro Martín Carrera.

10.- Carlos Lazo y avenida de los Poetas.

11.- Calzada Xochimilco Tulyehualco, colonia Barrio Xaltocan.

12.- Avenida 608 y Francisco Morazán.

13.- Puente la Concordia, en el cruce de Ermita Iztapalapa y Zaragoza.

Por medio de un comunicado, las autoridades capitalinas aseguraron que se instalo instaló la Base Zócalo con la presencia del subsecretario de Gobierno, Arturo Medina; la subsecretaria de Control de Tránsito, María Cristina Morales Domínguez; el subsecretario de Transporte, Brando Flores; la directora general de Gobierno, Adriana Contreras; el director general de Concertación, Juan Gutiérrez; el director general de Licencias y Operación de Transporte Vehicular, Carlos Augusto Morales; el director operativo de Transporte público individual, Cirilo García Luna, y la jefa de Sitios de bases de taxis, Cristina González Ruiz.

Paseo de la Reforma, en sentido al Centro Histórico permanece bloqueada por algunas unidades.

Otros, en cambio, se estacionaron en la Glorieta y en los carriles centrales con dirección a Chapultepec, de forma que ese sentido mantiene avance lento.

La línea 7 del Metrobús también se ve afectada por la concentración, de la estación Reforma hasta Chapultepec y de Hospital Infantil La Villa de Chapultepec a La Palma.

Aunque se prevé que la concentración se mantenga hacia las 14 horas, los taxistas amenazaron con prolongar la protesta a un plantón.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay motivos para realizar la protesta ya que se mantienen las mesas de diálogos con los inconformes; sumado a esto, el Gobierno de la Ciudad de México compartió un comunicado en el cual se enlistan los avances en las mesas de diálogo con los taxistas.

Bloquean terminal 1 del Aeropuerto... y llegan a la 2 también

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México notificó que la Terminal 1 en ambos sentidos está bloqueada por lo que se sugiere trasladarse desde la Terminal 2.

Horas más tarde, el AICM notificó que la presencia de manifestantes llegó a la Terminal 2 también.

Manifestación podría durar hasta dos días

Ángel Morales, dirigente del Movimiento Nacional Taxista (MNT), aseguró que se encuentran analizando que la manifestación de este lunes podría extenderse dos días.

"Entendemos el malestar de los ciudadanos por las afectaciones de esta manifestación. Les ofrecemos una disculpa a la ciudadanía en general porque sabemos que obstruimos su paso rápido a su trabajo o su escuela, pero les pedimos que reflexionen sobre nuestra situación", dijo en entrevista con Notimex.

Afirmó que la manifestación tiene también como objetivo "proteger la soberanía nacional ante el ingreso de las aplicaciones digitales extranjeras a México, ya que atentan contra la tranquilidad social, la economía y la soberanía de los países".

Lo anterior pues las empresas trasnacionales como Uber o Cabify se llevan el 30 por ciento de las ganancias de cada viaje realizado en Ciudad de México al extranjero, "no pagan impuestos, no pasan revista, no tienen ningún tipo de revisión o control por parte de autoridades mexicanas".

Asimismo, agregó, las empresas extranjeras están violando el marco legal vigente, pues el artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera reserva en exclusiva la prestación del transporte público de pasajeros a los mexicanos.

Recordó que el ingreso de empresas transnacionales a México afectan a 700 mil taxistas a nivel nacional.

El operativo

En adición, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a cargo de Jesús Orta, anunció la implementación un dispositivo especial de vialidad.

Desde las primeras horas del día de mañana y hasta el término de las actividades, los más de mil 250 policías estarán presentes en las zonas donde se concentrarán los manifestantes que arriban de diferentes entidades del país, especialmente en el Monumento del Ángel de la Independencia, donde comenzarán a reunirse con probable destino al Zócalo Capitalino.

Personal de las Subsecretaría de Operación Policial y de Control de Tránsito reforzarán la presencia en accesos carreteros como la autopista México - Pachuca, México - Puebla, México - Cuernavaca y México - Querétaro.

Se desplegarán policías de la SSC en la zona Centro de la capital, donde las vialidades que se verán afectadas serán las avenidas Paseo de la Reforma, Insurgentes y Viaducto, así como en los puntos de afectación como Indios Verdes, Periférico, Polanco, Santa Fe, Zaragoza, Tláhuac, Iztapalapa, entre otras vialidades de acceso a la ciudad.

Dialogan con Segob

Los dirigentes de los taxistas ingresaron a la Secretaría de Gobernación desde las 13:00 horas para hablar con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien les aseguró que se respetarán los acuerdos que se alcancen.

Peralta añadió que desde las 11 AM está instalada la mesa política de negociación con autoridades capitalinas "para que a través de diálogo resolvamos el bloqueo".

Rutas alternas

Se recomienda a los automovilistas las siguientes rutas alternas:

Norte - Sur, la avenida Canal Río Churubusco y Anillo Periférico,

Oriente y Poniente por Río San Joaquín avenida Río Churubusco y Circuito Interior, en ambas direcciones.





Con información de La Jornada y Reforma

