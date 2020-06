Taxista agrede a conductor que acusaba de seguirlo +video

Un taxista enfurecido rompió el vidrio de un conductor frente a un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Este hecho fue compartido en las redes sociales del periodista Jorge Becerril y habría tenido lugar el domingo 14 de junio. En la grabación se observa al taxista discutir con un automovilista, quien asegura que el agresor lo venía siguiendo.

"No voy abrir, por favor, llama a alguien, me viene persiguiendo, no voy abrir traigo un niño", dice el conductor, mientras su copiloto grababa con su teléfono celular.

El conductor del vehículo particular pide la presencia a un policía de la SSC, quien se acerca para apoyarlo.

No obstante, esto poco importó al taxista que de su cajuela sacó un objeto que estrelló contra la ventanilla del auto, mismo que no se quiebra al ser blindado.

Tras esta agresión, se escucha que un niño comienza a llorar y se observa que del taxi baja una niña con su teléfono celular.

Tras viralizarse el video en redes sociales, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX informó que el agresor fue identificado y que iniciará el trámite para solicitar la cancelación de su licencia.

#Video ?? |



Taxista enfurecido rompe el cristal de la ventanilla de otro auto, ambos llevan menores ¿y la policía? #CdMx. #RedesSociales



¿Qué opinan amigos? pic.twitter.com/JjSWRsiEjh — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 16, 2020

Taxistas agreden a ciudadano

En redes sociales circula un video donde se observa a un ciudadano que reclamaba a taxistas por la manifestación que realizaron en Bellas Artes este lunes.

Posteriormente, alrededor de 6 taxistas se acercan al sujeto, algunos lo golpean y otros lo insultan hasta que elementos de la SSC interfieren para detener la agresión.

Exigen apoyos por covid-19 y regulación de aplicaciones móviles

Miembros del Movimiento Nacional Taxista realizaron diversas movilizaciones en diferentes puntos de la Ciudad de México para exigir al gobierno capitalino la entrega de apoyos ante la pandemia de covid-19.

Los taxistas también exigen que autoridades regulen aplicaciones móviles como Uber y Didi.

En las últimas semanas, taxistas, meseros y tianguistas se han manifestado en el Zócalo de la Ciudad de México para demandar apoyos para enfrentar la crisis económica.

En conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que "más que protesta, se está haciendo un censo para que reciban los apoyos del gobierno de México que se plantearon".

Luego de este censo, explicó, habrá un cotejamiento para verificar que las personas solicitantes sí pertenezcan al padrón de beneficiarios y no haya errores en la entrega de los mismos.

