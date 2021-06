Tardía la salida de Serranía: analistas; prevén que no haya consecuencias para ella

La decisión de remover a la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, se realizó de manera tardía, y sin visos de que además vaya a haber una investigación sobre el desempeño de la ahora exfuncionaria capitalina, y su papel en el mantenimiento de la Línea 12, la cual está sin dar servicio a miles de personas desde el 3 de mayo, debido a que una trabe se derrumbó y causó la muerte de 26 personas.

Así lo señalaron los analistas políticos Ivonne Acuña y Jorge Márquez, de la Universidad Iberoamericana y de la UNAM, respectivamente.

Con 15 años de experiencia dirigiendo proyectos de transporte público en la Ciudad de México, Guillermo Calderón Aguilera asume el cargo de Director General del @MetroCDMX. Conoce más sobre su trayectoria. pic.twitter.com/eDtUWsWfiS — Gobierno CDMX (@GobCDMX) June 28, 2021

"Es tardío, este movimiento debió hacerse a los pocos días de que ocurriera la tragedia, producto de la negligencia. Dice el dicho que más vale tarde que nunca, pero en política el timing cuenta y llega tarde, en función del prestigio y el trabajo de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum", externó Acuña, quien es maestra en sociología política.

Claudia Sheinbaum anuncia cambios en la Dirección del Metro; Florencia Serranía deja el cargo / Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro

SHEINBAUM PARECIÓ PRESIONADA A REMOVERLA

Pero además la imagen de Sheinbaum quedó dañada, ya que la decisión, tomada 55 días después de ocurrida la tragedia, se registró luego de la reunión que sostuvieron ella, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el empresario y presidente de Carso (empresa que construyó el tramo derrumbado), Carlos Slim, en Palacio Nacional, el 23 de junio pasado.

Aunque al día siguiente se esparció la noticia de que Serranía ya estaba fuera del Metro, Sheinbaum lo negó entonces.

"Se está haciendo la interpretación de que Sheinbaum se vio presionada para hacerlo, que se vio más interesada en proteger a Serranía que en removerla, luego de lo ocurrido en Tláhuac y esto también da pie a sus adversarios a que empiecen a hacer estas interpretaciones, de que no lo hizo tanto por proteger a la ciudadanía, sino que se vio presionada luego de la reunión", agregó la académica a La Silla Rota.

Integrantes del Sindicato del Metro denuncian a Florencia Serranía tras colapso del Metro / Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro

Para la secretaria global de la organización Women in Transport, Laura Ballesteros, la renuncia de Serranía era necesaria, pero llegó de manera tardía y lo deseable era que la crisis luego del incidente del 3 de mayo fuera manejada con la renuncia de la propia directora.

"Debió irse antes, por ética profesional, para hacerse a un lado en las investigaciones y que la jefa de Gobierno la aceptara, pero el miedo a que fuera un mea culpa los llevó a postergar la decisión", consideró.

NO SERÁ CHIVO EXPIATORIO

La tardanza también dejó la sospecha de que hay un manto protector para Serranía, quien ya había sido directora del Metro durante la jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en la administración además una empresa suya es consultora en el proyecto del Tren Maya, y además amiga de Sheinbaum, expuso por su parte Márquez.

"Ahí habrán llegado a un buen acuerdo, ella estuvo con López Obrador este periodo, estaba ya metida en lo del Tren Maya con importantes contratos. Es muy cercana, parece que es una vecina de Copilco. Es amiga de Sheinbaum de la carrera y de la Facultad de Ciencias. Habrán llegado a una buena solución, habrá protección para que no sea juzgada, al final no tenía ella el presupuesto para el mantenimiento y a quien le tocaba defenderlo era a la jefa de Gobierno y no lo hizo", expresó por su parte el maestro en Ciencia Política.

"Ella tenía que salir, era mucha presión, pero no creo que vaya a la cárcel o se convierta en chivo expiatorio, es demasiada la cercanía y conoce por dentro las cosas turbias de la nueva mafia del poder", agregó.

En cuanto a si la remoción de la ex directora del Metro es para convertirla en chivo expiatorio, Acuña lo descartó.

"Justamente la jefa de Gobierno ha tenido ese cuidado de no hacer eso, creo que algún nexo personal llevó a protegerla, y entiendo que se veía mal que de ella fuera la única responsabilidad, que está en función de su encargo de dos años, no de las fallas estructurales, la forma cómo se construyó la línea, los trenes más grandes que las vías, entonces ahí hay otros implicados, pero también está mal que la dejen ir así nada más o que la hagan la única culpable, está en suelo jabonoso", definió.

Florencia Serranía dio una última conferencia el 4 de mayo, después de eso no volvió a aparecer públicamente / Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro

SE MINIMIZÓ LA TRAGEDIA

Aunque desde los primeros días después del accidente diversos segmentos de la sociedad pidieron la renuncia de Serranía, ésta se dio 8 semanas después. Pero la funcionaria se esfumó desde el 4 de mayo, el día siguiente del incidente, y hasta este 28 de junio reapareció, cuando la jefa de Gobierno hizo el anuncio de su remoción, con ella a su lado izquierdo y su sustituto, Guillermo Calderón a la derecha.

Serranía ya arrastraba cuestionamientos por su gestión, pues el 9 de enero de este año se quemó el cerebro operativo del Metro, en la sede central del STC, en Delicias 67, y que dejó sin servicio a 6 líneas, y cuyas consecuencias aún se resienten, pues la frecuencia de paso de los trenes en dichas líneas aún no se recupera. Después se sumó lo de la Línea Dorada.

En el anuncio de la salida de Serranía no hubo sesión de preguntas y respuestas, Sheinbaum evitó usar la palabra remoción. La mandataria capitalina sólo agradeció a la ahora exdirectora, sin explicar los motivos de su partida.

"El día de hoy queremos agradecerle todo su empeño y trabajo a la doctora Florencia Serranía directora del Metro de la Ciudad de México, este esfuerzo y empeño que ha puesto en el Metro de la Ciudad de México. Y a partir de hoy toma posesión de la Dirección General del STC Metro el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera".

Para Márquez, el gobierno se tardó en reaccionar porque minimizó el incidente "como si fuera un resultado de la naturaleza o hubiera que encontrar un chivo expiatorio, pero cuando se dieron cuenta que era un problema le metieron acelerador y así es cómo se resuelve y presionan a Slim".

Después, para gestionar la crisis, la agenda la tomó López Obrador, con la idea de que tiene más autoridad y se le resbalan mejor los ataques que a Sheinbaum y con la idea de que ya no es candidato a nada, mientras que la jefa de Gobierno podría ser la candidata a la presidencia de Morena en 2024, añadió.

La tercera medida para afrontar la crisis por el incidente del Metro fue despedir a Serranía.

"Vamos a ver cómo funciona. Slim quién sabe cómo funciona, dice que va a pagar pero qué va a hacer con los accionistas, no es un pequeño negocio, seguramente habrá una defensa, esperarán el dictamen y demorará los pagos y eso no forma parte del plan de López Obrador de que quiere ir más rápido".

AMLO y Sheinbaum durante recorrido de supervisión a ampliación de Línea 12 del Metro en 2018 / Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro

AMLO PROTEGE A SHEINBAUM

Lo que sí es notorio es que la intervención del presidente será un escudo para Sheinbaum, ya que así él atraerá los ataques y los aplausos, "ese es el control de la agenda", reiteró Márquez.

Ambos analistas fueron consultados por La Silla Rota sobre si en caso de que la remoción hubiera llegado antes, habría cambiado la percepción de la clase media, ya que según el presidente López Obrador fue este segmento el que votó en contra de su partido en la Ciudad de México, a partir de la información que recibió en contra, luego del incidente.

"Es un argumento que no pudiera sostenerse científicamente, porque hay muchos otros factores que inciden, pero sí incide sobre la imagen de la gobernante que ha hecho un buen trabajo", dijo Acuña.

Márquez consideró que no habría cambiado la percepción, ya que de todos modos en los lugares en donde Morena perdió, hubiera perdido.

Continúan peritajes de Línea 12 del Metro / Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro

"Esto es más un show y la verdad ese es uno de muchos agravios. Me llama la atención que haya ganado Morena en Tláhuac, cada vez está ganando más Morena a punta de pistola y no tengo duda que en Tláhuac haya sido el caso porque es una alcaldía donde las motonetas reinan".

Ambos señalaron que además de la renuncia de Serranía, falta ver qué pasará con otros actores involucrados, como el ahora secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien fue el impulsor de la Línea 12 cuando fue jefe de Gobierno, o con su sucesor, el ahora senador Miguel Ángel Mancera, así como con grupo Carso, precisamente de Slim y que construyó el tramo colapsado.

VEN A CALDERÓN CON BENEPLÁCITO

Respecto a la decisión de sustituir a Serranía con Guillermo Calderón, quien hasta la mañana de este 28 de junio era el director del Sistema de Transportes Eléctricos (STE), las opiniones son favorables.

"Tiene mucha experiencia en agenda de transporte y muchas credenciales para sacar al Metro adelante y darle una respuesta a los usuarios y víctimas y tiene experiencia para hacerlo. Es un momento muy complicado pero esperemos que el peso que la presidencia le está dando le ayude a hacerlo", deseó la secretaria global de la organización Women in Transport, Laura Ballesteros.

Para el gerente de Movilidad de El Poder del Consumidor, Víctor Alvarado, la llegada de Calderón es positiva, ya que durante su gestión como director del STE ha operado el sistema que estaba casi en el abandono, y además lo ha gestionado y administrado con buenos resultados.

Para hacerlo se ha arropado en expertos y consultorías, incluso en el área de comunicación, mientras que la exdirectora, con grandes conocimientos técnicos, no delegó ni se apoyó en otros expertos. El más claro ejemplo es que llegó a decir que ella además de directora, era la subdirectora de Mantenimiento.

"En su primer momento logró cubrir la expectativa para atender el Metro como tal, sin embargo, lo que encontramos en esta ocasión es un contexto de rezago de mantenimiento, de cuestiones administrativas y operativas. La expectativa de la exdirectora es que no se lograron atender en tiempo y en forma las necesidades que tenía el Metro. Hay dudas de si se apostó por los proyectos más visibles con respecto a otros. Se anunció el rescate de la Línea 1 del Metro, que es la segunda con más demanda, pero quizá había otras cuestiones que estaban en la raíz y el fondo que quizá no tenían esa posibilidad y lo necesitaban", concluyó.

Guillermo Calderón, nuevo director del Metro / Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro

