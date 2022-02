Tapetes Temoaya para el mundo, en 8 meses tejen el tapete más grande

Las manos de María Estela Cruz delatan su edad, su habilidad y su cansancio, pese a ello, tan pronto se pone frente a un telar, las llenas de sus dedos cuentan con rapidez los puntos y se confunden con la lana teñida de colores varios con los que forma patrones que sabe de memoria desde hace 45 años.

(Foto: Fernanda García)

Esas mismas manos, su sonrisa mientras siente los hilos, mientras con las tijeras los moldea, revelan su mayor satisfacción: poder enviar tapetes Temoaya a todo el mundo y haber confeccionado el más grande.

Hace unos días, terminó y empaquetó para enviar el tapete Temoaya más grande que se haya realizado, mide 12 metros de largo por 4 de ancho, fue por pedido especial, tardaron ocho meses en hacerlo.

(Foto: Fernanda García)

La historia del taller Chicashtti

Cuando María Estela tenía 11 años quiso aprender a realizar los tapetes otomí es que daban sustento a los artesanos de la región pero le dijeron que era muy pequeña por lo que espero cuatro años.

"Ya me fui a aprender a los 15 años y desde entonces pues me puse a trabajar en un taller, yo era empleada pero después nos animamos a poner mi taller. Aquí trabajan todos lo de mi familia, tengo un hijo contador que me ayudó con todo para ponerlo en forma, un hijo diseñador que nos ayuda con eso, con los diseños y la tienda en línea y otro que es carpintero que nos ayuda con los telares".

(Foto: Fernanda García)

Realizar tapetes de lana en Temoaya no sólo es una tradición otomí, es también el sustento de familias que ven su vida en hilos y vueltas, en cuentan y crean con colores historias.

En este taller, las creaciones son inimaginables, no solo por las dimensiones sino por los colores brillantes que evocan paisajes o historias pero también las saben hacer al gusto de cliente, ya sea con marcas, logos y hasta de equipos de fútbol. "Al cliente, lo que pida", dice María Estela entre risas mientras cuenta cómo si de respirar se tratase, casi sin notarlo, como en automático sentada en una banca frente al telar, ataviada con vestimenta tradicional otomí que deja de manifesto lo orgullosa que está de sus raíces.

(Foto: Fernanda García)

Para María Estela, cada uno de los tapetes que ha elaborado, son el resultado de una pasión que nació en su niñez y que ha podido llevar incluso a otros países.

"Todo anudado a mano, punto por punto, nosotros manejamos lo de dos anudados, el anudado el sencillo y después del nudo doble que son cuatro hilos, a nosotros nos conviene elaborar el nudo doble porque avanzamos más y es menos dobles pero el nuevo sencillo nos complicamos un poquito, avanzamos menos pero manejamos los dos, por cada cuadrito que viene en el diseño, un punto que le decimos, son dos hilos".

(Foto: Fernanda García)

Para poder tener listo un metro cuadrado de tapete en un disco tradicional, se toma una semana.

Entonces cuando se sienta de nuevo para relatar sus hazañas ahí, en ese pequeño taller ubicado en la carretera Toluca-Temoaya, sus manos se confunden de nuevo con la lana y los colores, su mirada se pierde fija en los diseños que memoriza y que va perfeccionando con los años.

El tapete gigante

Desde que recibió la llamada en la que se le propuso crear un tapete gigante, se puso nerviosa.

"No sólo era el tiempo, no teníamos un telar tan Grande para poder trabajarlo y mi hijo el carpintero me ayudó con eso, nos emocionándonos y dije que sí, pensábamos que no nos iban a tener paciencia pero sí, calcúlanos un año y lo terminamos en ocho meses".

(Foto: Fernanda García)

Para la elaboración del tapete se ocuparon 200 kilos de lana; mide exactamente 4.90 metros x 11 metros, lo que significan 53.9 metros cuadrados de tejido, con lo que se convierte el tapete más grande en la historia del municipio.

(Foto: Fernanda García)

Su diseño es "Chiapas", por lo que la cultura chiapaneca se expresa en este tapete otomí con pájaros sobre un manto rojo, como la pasión de María Estela por la lana.

Además del diseño del telar y del tapete, las manos de seis artesanos del talle tuvieron que dedicar en cuerpo y alma la muevo pedido, al reto más grande.

Hoy la pieza ya esta empaquetada y lista para enviarse hasta el estado de Baja California.

aemz