Tanques de oxígeno en 40 mil pesos, denuncian familiares de pacientes covid

Ramiro, habitante de la colonia Sauces de Ecatepec, acudió este miércoles a la Escuela de Artes y Oficios de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, para tratar de conseguir un tanque de oxígeno para su cuñada, pues ésta requiere ser trasladada desde Tlaxcala hasta el municipio mexiquense, para ser atendida por complicaciones de la covid-19.

Ramiro relata que llegó a este lugar, ante la desesperación que guarda su familia por no poder encontrar un tanque de oxígeno para poder reforzar la salud de la hermana de su esposa, pues aunque han buscado en negocios privados dedicados a la venta de estos insumos médicos, los costos no van desde los 20 mil y pueden llegar hasta los 40 mil pesos.

"Nosotros ya teníamos uno que nos rentaban, pero quien nos lo prestó, nos lo pidió porque uno de sus familiares también se contagió y nos quedamos sin tanque. Ahorita estamos buscando, porque hay pero abusa la gente. Hay quienes te dicen te lo vendo en 35 mil o 40 mil, otros te comentan que lo venden en 20 mil pero no tienen ahorita y en Infra está en siete mil, pero no hay existencia y te mencionan que tal vez un día puedan llegar, pero, por obviedad, no te puedes esperar", explicó.

#Metrópoli | A las afueras de la Escuela de Artes y Oficios de la alcaldía Gustavo A. Madero la gente comienza a llegar a las 5:00 de la mañana buscando recargar el tanque de oxígeno para sus familiares que padecen #Covid. #ep https://t.co/sW9qOHFAIU pic.twitter.com/NTSzzwvYQQ — La Silla Rota (@lasillarota) January 21, 2021

Ramiro señala que su familia tendrá que deshacerse de algunas pertenencias para poder fondear el costo del tanque que ha requerido su paciente por casi cinco días, pues su única esperanza era que en alguno de los dos centros de rellenado de tanques de oxígeno que habilitó el Gobierno de la Ciudad de México, junto con las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, pudieran apoyarlo a enfrentar esta emergencia médica, pero en estas terminales solo se realiza la recarga de estos.

"Vamos a tener que comprar el tanque, vender lo que tengamos, deshacernos de nuestras cosas, pues el chiste es conseguir el dinero y comprar el tanque porque se necesita. Yo no tengo ni carro ni dispongo de préstamos, pues soy trabajador independiente, voy al día, pero no nos queda de otra opción", asevera.

Y es que este sitio, ubicado sobre el Eje 5 Norte/Calzada de San Juan de Aragon, junto con el instalado en la plancha de la Plaza Cívica de la alcaldía Iztapalapa, fueron habilitados desde el pasado 30 de diciembre, para la recarga gratuita de cilindros de oxígeno portátiles para las personas que requieren de oxigenación artificial, a consecuencia de la baja saturación ocasionada por padecer covid-19.

DEMANDA ACORTA HORARIOS DE ATENCIÓN

De acuerdo con el gobierno capitalino, los dos centros de carga ofrecen este servicio de las 9:00 a las 17:00 horas de lunes a viernes; sin embargo, la alta de demanda que se mantiene en la Ciudad de México ha ocasionado que, en el caso del de la alcaldía Gustavo A. Madero, no exceda su horario más allá de las 13:00 horas, cuando se llena el último tanque.

Trabajadores de este lugar informaron a La Silla Rota que los interesados en llenar su tanque llegan a este sitio desde las 5:00 horas para formarse y alcanzar una de las 50 fichas que únicamente se reparten desde las 9:00 horas, para ser uno de los beneficiarios de esta recarga.

"Si a las 10:00 de la mañana, se acaban las fichas, aunque haya gente formada, ya no se les atiende, pues la alcaldía solo da 50 por día y se les pide llegar temprano para alcanzar un lugar, por lo que al mediodía estamos cerrando, que es cuando se llena el último tanque", comentó una trabajadora de este lugar.

Entre los requisitos que se les pide a los beneficiarios, se encuentra el presentar una identificación oficial, no importando el domicilio o si viven o no en la Ciudad de México, la receta que avale el uso de un tanque de oxígeno y que el dispositivo cuente con las características, como el tenerla prueba hidrostática (PH) vigente y estar en condiciones físicas aceptadas por el operador.

En la explanada de este sitio, fue habilitada una carpa, donde personal especializado de la empresa Infra, recarga hasta el último oxígeno y, posteriormente, se cierra este lugar, aunque continúan llegando interesados que se acercan a preguntar por el servicio, a quienes, en el mejor de los casos, se les invita a volver al siguiente día o, en su caso, se informan a través de cartulinas que han sido pegadas a las rejas sobre los requisitos para gozar de este apoyo médico.

Mientras tanto, Ramiro asegura que volverá a su casa a definir qué objetos pondrán a la venta para adquirir uno de los objetos más preciados en este segundo pico de la pandemia, pues, de lo contrario, la vida de su familiar está en riesgo.





(Sharira Abundez)