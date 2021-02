Tala ilegal en Ajusco: así opera al amparo de policías

La verdad, no. No me da remordimiento. Vaya usted a la zona de Salazar, por ahí por La Marquesa y vea las mansiones que tienen ahí. Clubes de caballos, de golf, cabañas de lujo. Le digo porque yo ahí he hecho trabajos y todo eso se hizo con madera del Ajusco. ¿Quiénes son los dueños de esas casonas, de esas mansiones? Puro diputado, político, empresario millonario. Ellos son los que sí se benefician del bosque. Yo nomás le agarro poquito y es para mi negocio, pero ellos roban de a montón".