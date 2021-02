Taboada anuncia que BJ administrará 9 estancias infantiles de la demarcación

Ante el anuncio del Gobierno Federal de cancelar el apoyo de recursos al programa de “Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, anunció que la Alcaldía absorberá financiera y administrativamente las 9 estancias infantiles que existen en la demarcación.

En una carta enviada a la Secretaría de Bienestar, Taboada expresó que la decisión del Gobierno Federal ha generado un ambiente de incertidumbre entre los benitojuarenses, tan es así que ya se han presentado 55 bajas de los 427 que gozaban de este beneficio.

“Nosotros no nos vamos a meter en un tema de amparos. Conforme pasan los días más personas están sacando a sus hijos de las estancias. No sabemos si están bien cuidados, no sabemos que es lo que está pasando con ellos y yo lo único que estoy diciendo es hacerme cargo administrativamente del programa, inclusive nosotros lo que estamos pidiendo en esta solicitud es que sea un programa social más de la Alcaldía”.

#VIDEO Maximiliano Mijangos agradece que las estancias infantiles que administrará la alcaldía de Benito Juárez sigan operando https://t.co/FNnvYc8PeB pic.twitter.com/vPGeodjFIy — La Silla Rota (@lasillarota) 20 de febrero de 2019

#VIDEO María de Jesús Pérez afirma que no está bien que el gobierno federal recorte el presupuesto a las estancias infantiles pues son muchas las personas que requieren de ellas https://t.co/FNnvYc8PeB pic.twitter.com/jFgeW7goix — La Silla Rota (@lasillarota) 20 de febrero de 2019

#VIDEO Adriana Ávalos aseguró que no todos pueden pagar colegiatura, renta y los gastos de una casa. Pide apoyo a la alcaldía para mantener en funcionamiento las estancias infantiles https://t.co/FNnvYc8PeB pic.twitter.com/jFW5oJRK2J — La Silla Rota (@lasillarota) 20 de febrero de 2019

#VIDEO Marislarena Díaz considera que las estancias infantiles son necesarias para las madres trabajadoras, pues sin ellas, muchas no tendrían a nadie con quien dejar a sus hijos https://t.co/XBx6tT9eqf pic.twitter.com/gWtYHwsmR5 — La Silla Rota (@lasillarota) 20 de febrero de 2019

En este sentido, señaló que se trata de dar una solución pronta a las madres y padres trabajadores para que, mientras realizan sus actividades laborales, tengan la certeza de que sus hijos estén bien cuidados, alimentados y en un entorno adecuado, como se encuentran actualmente en los CENDI´s de la Alcaldía.

“Ya es una decisión tomada del Gobierno de la República y a este tema tiene que venir una decisión, en este caso es una decisión de la Alcaldía hacernos cargo y nosotros aportar estos 950 pesos que le estaban dando a las estancias y absorber este gasto”.

Además, informó que en los próximos días se presentarán las reglas de operación de este nuevo programa social de la Alcaldía para seguir contribuyendo a la economía familiar y continuar beneficiando a las madres y padres trabajadoras en Benito Juárez.

Las estancias que se ubican en la demarcación son: Padín, Simja, el Instituto Toledo, Mundo Feliz, Happy Days, Kidz Castle, Moniba, Los Ángeles y Happy Baby.