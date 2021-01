Suspenden Feria Internacional de la Pirotecnia en Tultepec por covid

TULTEPEC.- Tras 32 años ininterrumpidos, por primera vez, será suspendida la Feria Internacional de la Pirotecnia de Tultepec, por lo que la edición 33 no podrá llevarse a cabo en marzo, en el marco de los festejos del santo patrono de este municipio: San Juan de Dios.

Y es que, a pesar de que la mayoría de los eventos masivos fueron cancelados durante 2020, la Feria Internacional de la Pirotecnia, junto con el Vive Latino 2020, fueron de los últimos actos en los que se pudieron aglomerar miles de personas, previo al cierre de toda actividad por la llegada de la pandemia de la covid-19 a México.

Sin embargo, ante el riesgo que se mantiene actualmente por el aumento de contagios y decesos ocasionados por el virus SARS-Cov2, autoridades municipales, en conjunto con los artesanos pirotécnicos, decidieron no realizar la 33 edición de esta actividad, en la que se reúnen hasta 40 mil personas cada año, para evitar poner en riesgo a la población de Tultepec.

"Sabemos lo importantes que son las tradiciones para el pueblo tultepequense, pero es más relevante la salud y la vida de las personas, por lo que esta celebración quedará suspendida hasta que existan las condiciones apropiadas para su realización", informaron autoridades locales.

La Feria Internacional de la Pirotecnia se realiza desde 1989 en el Estado de México y, según sus organizadores, se trata de un festejo artístico y cultural, para enaltecer la labor de sus artesanos pirotécnicos y promover esta actividad como un elemento de la cultura mexicana en el escenario internacional, ya que a este sitio llegan exponentes de otros países de América Latina, China e Italia.

ARMAN PLAN B PARA FESTEJAR A SU SANTO

El artesano del mercado de San Pablito, Germán Galicia, señaló que, a pesar de que Tultepec tomó la decisión con tristeza, porque la feria representa su tradición más importante, los artesanos están conscientes de que debe privilegiarse la salud; sin embargo, aseveró que se están organizando para que el 7 de marzo, a las 00:00 horas, lancen cuetes desde sus propios hogares para venerar a su santo patrono, sin ponerse en riesgo.

Indicó que la derrama económica que perderá el municipio no es tan relevante por la cancelación de este evento, pues no se cobra el ingreso a ninguno de los espectáculos que lo conforman a lo largo de una semana; no obstante, en esta ocasión, los cerca de 400 artesanos que participan en la exhibición de los toros y en los concursos, no recibirán ningún beneficio por su actividad.

Germán Galicia, proveniente de una de las familias con mayor tradición, afirmó que la pandemia de la covid-19 ocasionó pérdidas de hasta 20 por ciento en las ventas de juegos pirotécnicos y dejó vacías las bodegas, toda vez que, al cerrarse el mercado para esta actividad por casi cinco meses, los productores optaron por no fabricar estos artefactos durante 2020 y agotar todo el producto que se encontraba almacenado.

Mencionó que quienes sí se vieron muy afectados, fueron los artesanos que se dedican a los espectáculos en fiestas patronales, con la quema de castillos o piromusicales, quienes vieron reducidos sus ingresos hasta en 90 por ciento, por lo que se enfremtaron a la necesidad de transformar el negocio por el de fabricación de fuegos artificiales para superar la crisis económica.

Ante ello, solicitó al gobierno estatal que se permita el rápido retorno de esta actividad, una vez que disminuyan los contagios relacionados con la covid-19, a efecto de no seguir lastimando a más familias que dependen de la fabricación de estos artificios.





(Sharira Abundez)