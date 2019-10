Suspenden e investigan a 13 policías por colusión con la Unión Tepito; catean de nuevo

Sobre el operativo en Peralvillo 33 aún quedan dudas e inconsistencias como si la orden de cateo fue ejecutada correctamente, quiénes son policías coludidos con la Unión Tepito, y por qué un juez liberó a 27 de los 31 detenidos a pesar de que tenían antecedentes penales relacionados, algunos, a narcomenudeo y delitos contra la salud.

Para empezar, 13 policías -11 patrulleros y dos de Investigación- fueron suspendidos y están bajo indagatoria pues se presume que están coludidos con la Unión Tepito. Ayer mismo, un nuevo cateo fue implementado en Peralvillo 33.

El operativo se implementó el martes a la 02:00 horas del martes con base en la orden de cateo 012/0989/2019-OC para inspeccionar el domicilio Peralvillo 33, pero ante la llegada de los elementos policiacos, varios de los ocupantes de este inmueble corrieron a refugiarse en una fiesta en el número 25 de la misma calle, donde se mezclaron con los que se encontraban ahí desde el lunes, pues así consta en videos tomados a las 23:00 horas, prueba que mostró la defensa en la audiencia de este jueves. De los 27 liberados, 15 tenían antecedentes penales por narcomenudeo, robo, lesiones y secuestro.

La fiesta en el número 25 de Peralvillo.

Ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna se argumentó que se hallaban celebrando y no al pendiente del armamento y drogas que fueron encontrados en el predio vecino. Esto fue suficiente para que se calificara de ilegal su arresto, desechando cualquier cosa que pudiera servir como indicio, como el hecho de que 15 de los 27 contaban con antecedentes, la mayoría por narcomenudeo.

La Procuraduría tendrá hasta el martes 29 para obtener nuevos datos de prueba que sirvan para reformular la imputación contra los 27, algunos de los cuales estuvieron presos hasta por secuestro y posesión de explosivos.

LA HUÍDA

El jefe de la Policía, Omar García Harfuch aseguró que ningún sospechoso huyó, gracias al cinturón de seguridad compuesto por más de 600 elementos; sin embargo, fuentes de la PGJ, las cuales participaron activamente en la acción judicial, aseguraron a La Silla Rota que Óscar Andrés Flores Ramírez "El Lunares", quien controlaba las actividades delictivas en el 33 de Peralvillo, fue avisado y se ausentó del lugar junto con sus colaboradores más cercanos.

Por ello solo cuatro hombres vigilaban el edificio B que alberga varios apartamentos de los 90 que posee el predio y donde "El Lunares" ocultaba un arsenal, 2.5 toneladas de mariguana, 20 kilos de cocaína, dos laboratorios caseros para procesar metanfetamina y un poco más de millón de pesos.

Solo estos cuatro, consta en la carpeta CI-FCIN/ACD/UI-1C/D/0938/10-2019, pudieron ser imputados por posesión de drogas -no narcomenudeo-, su detención fue calificada como legal por una juez y encarcelados en el Reclusorio Sur.

Se investiga si uno de ellos, Irving Willie, de 27 años de edad, es familiar de "El Lunares", lo mismo de Jorge Alejandro, de 49, quien afirmó ser solamente un estilista pero que se cree es tío del narcotraficante.

POLICÍAS EN CONTUBERNIO

Las autoridades revelaron que existió un contubernio entre funcionarios y criminales que pudieron dar aviso a "El Lunares" sobre el operativo. Fuentes de la Secretaría Ciudadana revelaron que 11 patrulleros merodeaban la zona sin hacer nada, por lo que son investigados junto con dos policías de Investigación, todos bajo suspensión.

Así lucieron las calles de Tepito y Peralvillo tras operativo en el que se decomisaron toneladas de drogas y la detención de 36 personas

EL TIEMPO

El horario exacto de la incursión de los agentes es vago: un informe interno de la PGJ señala que fue a las 5:00 horas pero la defensa de los 27 liberados asegura que fue pasadas las 2:00 horas, es decir tres horas antes de lo establecido oficialmente.

"Se recibe vía radio por parte del director de Zona Centro que acudiera una unidad de esta coordinación (Cuauhtémoc 3) por lo que acuden la unidad 729-WFT y la R78-ASR. (...) La intervención a dicho inmueble (Peralvillo 33) comenzó a las 5:00 horas, por lo que hasta el momento no se sabe de aseguramiento de personas", se lee en el reporte firmado por el agente Juan Tomás Rangel Balderas, hoy bajo la lupa de la Procuraduría y separado del cargo junto con otro PDI más por presuntamente estar coludido con "El Lunares".

Este personaje es aliado del grupo delictivo La Unión Tepito, mas no miembro; como lo publicó La Silla Rota, comenzó como distribuidor minoritario de drogas al servicio de Francisco Javier Hernández Gómez "Pancho Cayagua", asesinado en 2017.

"LO ASEGURADO NADIE PUEDE NEGARLO"

En entrevista con varios medios de comunicación, García Harfuch dijo que la investigación derivó en dos órdenes de cateo para encontrar lo que finalmente pudieron decomisar: miles de kilos de droga y armamento. "Fue un aseguramiento muy pesado, si hubo o no debido proceso vamos a revisar", dijo en entrevista a Televisa.

#VIDEO Omar García Harfuch explica cómo fue el megaoperativo que realizaron en #Tepito, donde hubo 31 detenidos

"Estamos muy contentos por lo que sacamos de las calles, mil 600 kilos de mariguana que no llegará a los consumidores, armas de fuego con las que no matarán a policías o inocentes", agregó. El funcionario dijo que revisarán toda la actualización policial, pero insistió "todo lo decomisado no es un engaño".

