Suspenden contingencia ambiental en Valle de México; sancionan a 690 automovilistas

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) suspendió la contingencia ambiental por ozono en Zona Metropolitana del Valle de México a las 18:00 horas de este sábado, luego de que se cumplieran 24 horas con la medida activada.

Lo anterior, debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el Programa para dar por concluida la contingencia, expuso la CaMe en un comunicado.

#ComunicadoCAMe |

Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas a partir de las 18:00 horas de este sábado 21 de mayo, 2022.

??https://t.co/E2urmTSK4y pic.twitter.com/T8jVqMdh0D — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 21, 2022

CONTINGENCIA SE MANTUVO POR 24 HORAS

Durante la mañana y tarde de este sábado, informó la dependencia, prevaleció la estabilidad atmosférica moderada a fuerte y el campo de viento ha tenido dirección variable con velocidad ligera, lo que provoca zonas con estancamiento de ozono, se mantiene la radiación solar intensa y temperaturas de hasta 30 o C, dando lugar a que las concentraciones más altas hayan alcanzado rangos de Muy Mala calidad del aire.

Se prevé que la ventilación atmosférica será limitada en las próximas 2 horas y las concentraciones más altas seguirán siendo nocivas para la salud, sin embargo, la información del pronóstico indica que la estabilidad atmosférica perderá intensidad en forma ligera conforme se acerque el final de la tarde.

690 AUTOMOVILISTAS SANCIONADOS POR NO RESPETAR "HOY NO CIRCULA"

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, informa que 690 automovilistas fueron sancionados éste sábado, 680 por no respetar el Programa Ambiental Hoy No Circula, como medida establecida por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) tras activar la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Del total de sanciones, detalló la dependencia, 680 fueron por circular en día u horario prohibido, nueve vehículos por emisión de humo y uno por circular sin contar con verificación vehicular vigente. Un total de 459 conducían vehículos registrados en otras entidades y 231 vehículos matriculados en la Ciudad de México.

Para incentivar el respeto de los lineamientos establecidos en el Programa Hoy No Circula y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular establecen sanciones económicas para aquellas personas que infrinjan dichos ordenamientos. La multa por circular en día restringido es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Las Unidades de Vigilancia Ambiental están facultadas para realizar una inspección que permita confirmar si el vehículo es sancionable; en ese caso, se elabora una boleta de sanción y a los vehículos foráneos ostensiblemente contaminantes se les retira la placa metálica como medida cautelar.

ACTIVAN CONTINGENCIA AMBIENTAL

Luego de que, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportara mala calidad del aire en la ciudad y la zona conurbada, lo que representa un alto riesgo a la salud, la CAMe activó en punto de las 15:00 horas del viernes 20 de mayo la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Al corte de las 20:00 horas, el organismo confirmó que se mantenía activa la Fase I de contingencia.

En conferencia de prensa, los integrantes de la CAMe explicaron que se consideran a los autos con el engomado 0 y 00 debido a que cada vez hay más vehículos que tienen esta exención por lo que sino se consideran la restricción sería muy pequeña.

#ComunicadoCAMe | 20:00 horas

Se mantiene contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.

Ver https://t.co/pc1SaXsHRD

Consulta la #CalidadDelAire en https://t.co/Xgdyh1jsQc o descarga la app AIRE CDMX#CuidaTuSalud pic.twitter.com/YWxcURirAR — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 21, 2022

Además, de que está estipulado que cuando la contingencia es en sábado y es la primera vez, se incluyen a los del engomado del día lunes es decir azul, en caso de registrarse una contingencia en un segundo sábado sería el turno del engomado rosa y así sucesivamente.

Asimismo detallaron que actualmente existen 230 mil vehículos con doble cero y 507 mil con engomado cero.

REPORTAN MALA CALIDAD DEL AIRE

La CAMe informó que a las 15:00 horas del día de hoy, se registraron concentraciones máximas de ozono que superaron los 154 ppb en las estaciones de monitoreo Cuajimalpa (160 ppb) y Santa Fe (157 ppb), ambas de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Lo anterior, debido al fortalecimiento del sistema de alta presión que ha estado afectando al Valle de México durante esta semana, el cual ocasionó el día de hoy estabilidad atmosférica significativa, combinada con las altas temperaturas que han venido ocurriendo, una radiación solar intensa, viento débil con transporte continuo hacia la zona suroeste del Valle de México.

Por lo anterior, con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas publicados por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, la CAMe activó la fase 1 de contingencia ambiental por Ozono con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono el día de mañana.

Asimismo, la CAMe emitirá a las 20:00 horas el boletín para informar sobre las condiciones meteorológicas y de calidad del aire que prevalecerán en la región.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

Protección a la salud

- Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

- Suspender cualquier actividad al aire libre organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

- Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

- Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

- Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App "Aire", en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en twitter @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

En este sentido, hay que recordar que, antes de que se activara la contingencia, CAMe informó la tarde de este viernes que, en la mayor parte de la CDMX y zona conurbada la calidad del aire es mala, por lo que, el riesgo a la salud es alto.

Por ello, la CAMe recomendó que, si vives o te encuentras en la CDMX y la zona conurbada evites actividades físicas tanto moderadas como vigorosas al aire libre.

A las 13:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la mayor parte de la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es MALA, el riesgo a la salud es ALTO.#SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) May 20, 2022

En específico, CAMe informó en Twitter que, en Cuajimalpa la calidad del aire es muy mala, por lo que, el riesgo a la salud es muy alto. De igual forma, CAMe aconsejó a los grupos sensibles que, no realicen actividades al aire libre y acudir al médico si se presentan síntomas respiratorios o cardíacos.

A las 14:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en #Cuajimalpa la #CalidadDelAire es MUY MALA, el riesgo a la salud es MUY ALTO. En el resto de la #CDMX y la zona conurbada es MALA, el riesgo es ALTO.#SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) May 20, 2022

HOY NO CIRCULA

Por ello, la CAMe activa la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México.

Además, mañana sábado 21 de mayo, deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

a) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

b) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1

c) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación "0 y 00?, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6 .

d) Los vehículos de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular, serán considerados como holograma Dos.

e) Restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

f) Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX.

g) Los taxis con holograma de verificación "1? o "2? que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.