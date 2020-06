Suspenden a policías de Edomex que pelearon por una infracción

Dos elementos de ladel municipio mexiquense deubicado al noreste del Estado fueron suspendidos, tras la difusión de un video en el que se muestra como entre ellos discuten por la detención a un automovilista por parte del elemento demientras elcuestiona su actuar.

El video se muestra como ambos uniformados se graban, el policía municipal se baja de su vehículo con celular en mano por lo que el de tránsito empieza a increparlo hasta llegar a los manotazos, incluso se escucha como uno de ellos menciona molesto "qué quiere un cerrón, vámonos a allá atrás".

El automovilista se encuentra parado en la banqueta observando la discusión sin intervenir, el municipal le aclara que no lo pueden infraccionar y no puede ser llevado su auto al corralón, para después continuar con la pelea verbal con el elemento de tránsito quién finalmente le pregunta: ¿qué te arde? ¿qué no estas en Tránsito?. Al final del video se ve como el municipal se sube a su patrulla.

Durante esta contingencia en el municipio de Atizapán se encuentran suspendidas las multas de tránsito, pero en caso de detectar a un automovilista no está cumpliendo con el programa "Hoy no circula" puede ser acreedor a una infracción por parte de los elementos de Tránsito.

(Con información de El Universal/Sharira Abundez)