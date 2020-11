Suspenden a policía que quiso extorsionar a conductor en Periférico

TLALNEPANTLA.- Un policía del área de Vialidad de Tlalnepantla fue captado por un ciudadano, en el momento en que presuntamente intentaba extorsionar a un automovilista foráneo sobre Periférico Norte, a la altura de Ciudad Satélite, en Naucalpan, pese a que este fraccionamiento se ubica fuera de la demarcación para la que trabaja el oficial, por lo que fue suspendido de sus funciones.

A través de un video que se ha compartido por redes sociales, se observa cómo el pasado lunes 16 de noviembre, el agente detiene a un conductor, frente a la Plaza Satélite y le solicita su documentación, pues presuntamente se encontraba cometiendo violaciones al programa Hoy No Circula.

Sin embargo, cuando el agente de la Subdirección de Tránsito intentaba sorprender al automovilista, un vecino de este fraccionamiento se acerca y le indica a la víctima que éste no lo puede infraccionar, pues no está facultado para hacerlo, lo que provoca que el oficial entregue los documentos y salga huyendo del sitio a bordo de su motocicleta.

"No te pueden detener, ni infraccionar. Aquí, en el Estado de México y en Naucalpan, solo puede hacerlo el personal femenino, que tiene distintivos naranjas. Hoy tú circulas, hoy no existe el Hoy No Circula, puedes transitar", señala el vecino al automovilista.

Un agente de la Subdirección de Tránsito intentaba sorprender a un automovilista, pero un vecino le ayudó al conductor diciendo que no lo podía multar, pues el policía no está facultado para hacerlo. Aquí todos los detalles #rb https://t.co/9DJRDaNVKF pic.twitter.com/EDspE9r6gz — La Silla Rota (@lasillarota) November 19, 2020

INVESTIGAN PROBABLE EXTORSIÓN DEL OFICIAL

Tras darse a conocer la grabación, el Ayuntamiento de Tlalnepantla informó que el agente de la Subdirección de Tránsito fue suspendido y, por ende, separado de sus funciones, hasta en tanto la Comisión de Honor y Justicia de la policía municipal, determina las responsabilidades del servidor público.

"La Comisaría General de Seguridad Pública tomó conocimiento del video que circula en redes sociales y el caso fue turnado a la Comisión de Honor y Justicia para realizar la investigación correspondiente y determinar si el servidor público es responsable", indicó el gobierno municipal.

Tras señalar que no se tolerará ningún acto de corrupción, por parte de alguno de sus servidores públicos, la administración que encabeza Raciel Pérez Cruz manifestó que el elemento fue suspendido de sus actividades y se espera que la Comisión de Honor y Justicia establezca la sanción correspondiente, que podría ser la baja definitiva del cargo, siempre y cuando se confirme la responsabilidad.

Asimismo, puso a disposición de la ciudadanía el número de la Línea Anticorrupción de la Contraloría Interna Municipal, que es 800 286 8201, para que los ciudadanos puedan denunciar cualquier caso de corrupción o extorsión que cometa un servidores público del Gobierno de Tlalnepantla.

cmo