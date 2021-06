¿Quiénes son los "cazamapaches" que amagan con operar en elección en CDMX?

El grupo de Mastines, creado por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), surgió como "grupo de autodefensa electoral" y no es un grupo de choque, aseguraron: este domingo 6 de junio, día de las elecciones, patrullarán las calles de la Ciudad de México para evitar la compra del voto.

De acuerdo con el periodista Ciro Gómez Leyva en Imagen TV, con la cabeza rapada y con el lema "si te vemos comprando votos o dando despensas te ponemos en tu puta madre", este grupo asegura estar conformado por cinco grupos de 50 personas militantes del partido.

"Este grupo se presenta como defensores de la democracia, no como grupo de choque, sino como grupo de autodefensa electoral", dijo este martes en conferencia de prensa Pedro Pablo de Antuaño, presidente de RSP en la capital.

Este patrullaje que realizarán en la ciudad será en las alcaldías que consideran como focos rojos por la "alta probabilidad" de compra del voto: Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Tláhuac, Xochimilco y Coyoacán.

De detectar si alguna persona compra el voto, ellos realizarán arrestos ciudadanos hasta que llegue la autoridad.

El presidente de RSP en la ciudad afirma que este grupo nace luego de que presentaran cinco denuncias ante la Fiscalía capitalina, sin que ninguna haya prosperado.

Afirman que no irán armados y no interactuarán con la ciudadanía. "No vamos a generar violencia, hemos recibido violencia en cinco ocasiones y no vamos a permitir un atentado más", dijo Pedro Pablo de Antuaño.

