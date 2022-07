Superhéroes y princesas llegan a vacunarse contra la covid-19 en Nezahualcóyotl

NEZAHUALCÓYOTL..- Princesas, superhéroes y algunos luchadores abarrotaron la explanada municipal de Nezahualcóyotl este miércoles durante el arranque de la jornada de vacunación contra covid-19 destinada a menores de 10 y 11 años de edad.

Uno de ellos fue Ian Francisco, quien decidió vacunarse vestido con su pijama favorita de dinosaurio y con una máscara de Venom, uno de sus personajes favoritos de la película de Spider-Man, a dos años de la emergencia sanitaria.

“No me dolió, ya sabia que me iban a inyectar y siempre me han vacunado”, presumió al salir del centro de vacunación instalado en la explanada local, una de las tres zonas que fueron habilitadas en esta demarcación para la inoculación de los menores.

Vacunación de niños y niñas entre 10 y 11 años de edad (Fotos: Manuel López)

Junto con su madre salió a las 6 de la mañana para evitar hacer fila y regresar temprano a casa, lo que les permitió alcanzar los primeros lugares para ser atendidos y recibir el biológico antes de las 10 de la mañana.

“Salimos a las 6 de la mañana para llegar temprano porque pensamos que iba a estar lleno, pero no… Le dije que le iban a poner la vacuna para que no se contagiará y que tranquilito y ya, como todos en la casa ya nos habíamos vacunado era el que faltaba”, explicó su madre.

Antes de salir de casa, Ian fue convencido por sus familiares para vacunarse en pijama y así recibir un kit de libros que entregó el gobierno local a los menores que acudieron disfrazados durante el primer día de vacunación.

“Como dijo mi mamá que podía venir disfrazado me traje algo que había en mi casa, es una pijama de dinosaurio que me compraron mis papás y la máscara. Me sentí bien, nada más tuve que ver como me bajaba la manga, pero bien”, agregó Ian.

Como él, más de 30 mil menores residentes del municipio de Nezahualcóyotl, de entre 10 y 11 años, serán vacunados contra la covid-19 durante los próximos dos días en esta localidad.

Para esta jornada el gobierno local retomó la iniciativa lanzada hace unos meses para que los pacientes acudan con un disfraz y así recibir un paquete de libros de manera gratuita.

Los menores llegaron a formarse para esperar su vacuna contra la covid-19, con pijama y disfraces (Foto: Manuel López)

La dinámica encontró eco y cientos de niños y niñas acudieron con disfraces de superhéroes como Shazam, Batman, Capitán América, Ladybug y Hombre Araña.

VACUNAS CONTRA COVID PARA NIÑOS EN NEZAHUALCÓYOTL

Las sedes de vacunación se ubican en la explanada de Palacio Municipal, la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl y el Deportivo Nezahualcóyotl que operarán en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

Los pacientes deberán acudir por orden alfabético por la inicial del apellido paterno, por lo que el miércoles 13 de julio corresponde a las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, jueves 14 de julio J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, mientras que el viernes 15 de julio a las letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.





