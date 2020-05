"Supe que tenía covid cuando ya no olía el cloro": Paulina

-Este cloro esta raro porque no me huele a cloro, le dijo Paulina López Noriega a su hija en su casa.

-Mamá, toda la cocina huele a cloro, le respondió su hija.

Paulina recuerda que en ese momento vio sus manos y vio que tenían una capita de cloro.

"Ya no olía y ya no me sabían las cosas", dice en entrevista con La Silla Rota.

Fue así que sospechó que tenía covid-19. Era el 23 de marzo, un día antes del inicio de medidas de distanciamiento social, pero la pandemia de covid ya había hecho estragos en otros países.

Cree que su esposo fue quien la contagió. Pero días antes de eso, previsores, desde el 12 de marzo ambos dejaron de hacer actividades fuera para evitar ser contagiados. Sin embargo, su marido desde el 14 tuvo dolores de cabeza intensos aunque sin fiebre. El problema fue que ese dolor se extendió al paso de los siguientes 10 días.

Por ello acudió al cardiólogo, ya que había tenido problemas cardíacos en el pasado y el especialista le dijo que no olía y le deslizó que algunos síntomas de la covid estaban relacionados con eso.

Aunque trabajaban ambos desde casa, su esposo seguía con el dolor que se extendió al cuerpo, como cuando tuvo dengue en El Salvador, donde estuvo hace unos años por cosas de trabajo.

Hasta entonces dormían juntos, pero cuando ella dejó de oler las cosas le escribió a su otorrinolaringólogo y le describió la situación.

"Te tienes que ir a hacer la prueba", le recomendó. El 27 confirmó sus sospechas: tenía la covid-19.

"A mí mi esposo me contagió sin que nosotros supiéramos que lo tenía. Lo que sí es que mis hijos, tengo dos chiquitos, no entraban ni a mi recámara, ni a mi oficina, ni a nuestro baño".

Eso pudo ser definitivo porque sus hijos pasaron como asintomáticos o mejor aún, no lo tuvieron, agradece y a menos que se hagan pruebas de anticuerpos lo sabrán algún día.

En su caso ella perdió los sentidos del olfato y el gusto. Tuvo dolores de cabeza soportables y no de manera continua. Las piernas sí le dolían y moqueaba con estornudos, similares a las alergias. También sintió muchísima fatiga. Hubo días en que luego de despertar no tenía ganas de pararse.

"Yo nunca hubiera pensado que tenía #Covid19 y lo tuve. Mi esposo y yo no hemos salido desde el 13 de marzo más que a la cosas muy necesarias como el súper y aún así nos contagiamos" pic.twitter.com/ujirFSB9GY — La Silla Rota (@lasillarota) May 21, 2020

"A mi esposo le dolían los ojos, todo el globo ocular y a mí la vista, la sentía muy cansada como cuando forzas y no traes lentes y tienes los ojos secos y adoloridos".

Recuerda que antes de hacerse la prueba en un laboratorio privado, llamó al SMS del gobierno capitalino y la respuesta fue que no era candidata a hacérsela.

"Las autoridades siguen rechazando a la gente si no presenta tos ni fiebre", critica.

Al pasar la cuarentena los sentidos del olfato y el gusto se tardaron en regresar al 100 por ciento. "Lo dulce aún no me sabe al 100, lo único que me sabía era lo salado. Lo amargo y dulce no me sabía. Es raro, pero sientes la textura", describe.

Cuando se sintió mejor y pasaron tres semanas se hizo de nuevo la prueba y salió negativa e incluso lo compartió en sus redes sociales.





"Yo puse la imagen de las dos pruebas, la positiva y la negativa para que no pensaran que no lo había tenido".

A partir de que compartió su caso distintas personas la contactaron para preguntarle.

"Me volví como un punto de referencia, lo que me encanta porque tenemos que luchar contra el desconocimiento que existe", expresa convencida.

Considera que la enfermedad ha tomado rostro porque los casos de conocidos o familiares se han extendido, sin embargo también hay aún inconciencia, escepticismo o indiferencia. Ella lo ha visto en Cuajimalpa, donde vive.

"El sábado pasado nos dormimos en la casa de campaña afuera (en su jardín) y la gente sigue haciendo fiesta, sigue como si no existiera, las fiestas patronales o hasta las fiesta de pueblo, vivimos entre varios pueblitos. Así, eso da la pauta para que la gente no lo tome en serio", lamenta.

"Les diría a la gente que la enfermedad existe y hay quien la está viviendo y perdiendo a su familia y si están asintomáticas pueden contagiar y no es juego".

Ante la posibilidad de que a partir del 15 de junio se reanuden paulatinamente las actividades, Paulina aún siente temor de salir.

"Yo no quiero salir ni a la esquina. De las únicas veces que le valgo algo de lo dicho a Hugo López- Gatell es cuando dice que no cree que volvamos a ser iguales. Yo creo va a ser diferente como vayamos saliendo, de cómo nos comportemos en los lugares públicos. Yo de por sí era maniática de tocar cosas, me daba asco tomar tubos del metro en la universidad y llevaba guantes. La gente me veía y me valía.

"Una de las cosas que más me impresionó es como nos tocamos el rostro, y tocas cosas y te tocas la cara, te cambia la perspectiva de cómo haces las cosas. Ahora, ¿cómo puedes estar segura de que todos tienen ese nivel de cuidado?", concluye.