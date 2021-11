Suma Simón Levy otro escándalo; mujer lo acusa de amenazas

Simón Levy, ex subsecretario de Turismo durante la actual administración federal y ahora uno de los más activos defensores en redes sociales de la Cuarta Transformación, sumó un nuevo escándalo, luego de que en un video en redes sociales, se ve a una mujer que lo acusa de amenazas y violencia contra ella.

"Vivo aterrada por Simón Levy, es una persona muy agresiva, muy mentirosa, muy cobarde que tira la piedra y esconde la mano y que se cree, es lo que dice, protegido por las autoridades de alto nivel", expresa la mujer, quien pidió ayuda a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Él siempre está amenazándome en todos los sentidos, es la razón de que él y yo hicimos un contrato, y él ha incumplido las reglas que tiene que cumplir. Cada vez que le gano una demanda él se pone muy agresivo y se pone a gritar que soy una vieja, que soy decrépita, que me va a matar, todas las cosas que no quiero seguir repitiendo. Les pido que me ayuden de mujer a mujer", continúa la mujer en el video, subido en la cuenta @MORENAPARTIDO.

"En las redes sociales pasa como una persona muy agradable, correcta, que no hace nada, pero nada más se da la vuelta y es una persona doble cara. Les pido que me ayuden y lo hago responsable de mi vida. Si algo me pasa él es el responsable", concluye su testimonio la mujer.

Así el cobarde de @SimonLevyMx



Cuidado con éste desquiciado, @Claudiashein.

Pero el video continúa con la imagen de un hombre furibundo que golpea con las manos y patea una puerta y unos gritos de una mujer que pide llamar a la policía. Cuando el hombre se acerca a la cámara se aprecia a alguien que aparentemente es Levy.

Ni con todos sus insultos antisemitas; ni con las mejores actrices del canal de las estrellas ??;ni con todas las amenazas a mi familia y a mí me van a dar miedo.

Nada es más poderoso que no necesitar un puesto o un cargo.

Los voy a evidenciar sin cargo y sin puesto.

Be ready ??

PUSO EN DUDA FOTOS DE LOURDES MENDOZA

Simón Levy es la misma persona que puso en duda la veracidad de las fotos que la periodista Lourdes Mendoza tomó el 9 de octubre pasado al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, cuando fue a cenar al restaurante Hunán, y hasta ofreció 500 dólares -equivalente a 10 mil dólares- a cambio de evidencias de que la también columnista estuvo ahí.

Dichas imágenes dieron un vuelco al caso del exfuncionario, al mostrar que seguía su vida en libertad, sin aportar pruebas al caso de presuntos sobornos para obtener los votos necesarios para la reforma energética, durante el sexenio anterior.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la conducta de Lozoya, Levy modificó su conducta y también se sumó a la condena.

"Lo realmente importante es que un delincuente confeso se pasee en un restaurante intencionalmente retando y fanfarroneando. Eso es intolerable. Sin duda. Punto y aparte. No se le puede faltar el respeto al buen periodismo y a los grandes comunicadores de México", escribió en su cuenta @SimonLevyMX.

FUNCIONARIO FEDERAL EFÍMERO

Levy fue designado en diciembre de 2018 subsecretario de Turismo y fue uno de los primeros funcionarios federales en renunciar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo en abril de 2019, aunque se mantiene fiel a los principios de la cuarta transformación.

En entrevista con la Revista Quién en agosto de 2020, afirmó que presentó su renuncia por diferencias que tuvo con el titular de la Secretaría, Miguel Torruco, por el tema de dar libre acceso a las playas nacionales a todos los mexicanos, algo a lo que se oponía el secretario.

Levy tiene una página de internet llamada simonlevy.mx donde presume sus logros como empresario. Afirma que su compromiso con México es recuperar a las clases medias.

MENTIROSO COMPULSIVO

Durante la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno, Levy fue director de la Agencia de Inversión y Desarrollo de la Ciudad de México (PROCDMX).

Mientras trabajó en ProCDMX, impulsó el proyecto Corredor Chapultepec, que buscaba hacer un área comercial sobre Avenida Chapultepec, apropiándose del espacio público, y el cual fue echado abajo debido a la inconformidad y movilizaciones de organizaciones vecinales.

El columnista Salvador Camarena publicó en El Financiero en diciembre de 2015 que Levy presumía en su trayectoria que él había llevado la primera empresa mexicana a Beijing, China. Pero eso fue desmentido por quien fue embajador de México en el país asiático, Jorge Guajardo, quien llamó al entonces director de ProCDMX "mentiroso compulsivo" y que no lo conocían por allá.









