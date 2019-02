Sujeto se masturba frente a mujeres, hace videos y los sube a red porno

REDACCIÓN 08/02/2019 06:09 p.m.

Un sujeto acosa a usuarias del Metro de la Ciudad de México al masturbarse frente a ellas y grabarlas para luego subir los videos a una plataforma pornográfica en internet.

El usuario de XVideos identificado como Sexazcar ha sido denunciado por subir videos a esa plataforma donde acosa a usuarias del Metro de la CDMX.

En todos los videos el usuario que aún no ha sido identificado se graba a sí mismo mientras exhibe sus genitales o se masturba enfrente de las mujeres.

Aunque los videos principalmente ocurren en el Metro de la Ciudad de México, también hay videos de cómo exhibe su pene en autobuses de la misma ciudad.

Estos son algunos de los títulos de los videos: "Me la saco en el Metro frente a 2 chicas"; "Me masturbo y me vengo frente a chica en el metro".

En su canal ha subido 36 videos, algunos con más de 50 mil reproducciones. Y todos, absolutamente todos, sigue el mismo patrón: el usuario tocándose, masturbándose o exhibiendo los genitales siempre frente a usuarias.

Muchas de estas grabaciones han sido bajadas por quejas de los usuarios, pero la increíble mayoría siguen intactas, y no se tiene conocimiento que autoridades hayan realizado alguna investigación al respecto.

El Metro de la Ciudad de México publicó el año pasado un informe donde, luego de entrevistar a cientos de agresores sexuales detenidos en el sistema de transporte, llegó a la conclusión de que el agresor sexual promedio es un hombre joven, con trabajo y sin problemas mentales que comete abusos y acosa porque "encuentra la oportunidad" seguro de que "no habrá consecuencias".

