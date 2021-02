Suicidios en Edomex: advierten alza de casos entre jóvenes

De acuerdo al Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del Estado de México, en 2018, cada día en esta entidad federativa se suicidaron 1.5 personas, en su mayoría en el rango de edad de 15 a 29, por lo que en ese año esta entidad federativa cerró su cifra de suicidios en 547.5.

En tanto, los municipios de Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec, fueron los de mayor incidencia señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Agrega que de cada 100 suicidios que se registran en el país, 10 corresponden al territorio mexiquense.

En años pasados, el suicidio en el Estado de México se presentaba en etapas avanzadas de la vida, en la que al adulto mayor le aquejaba la depresión invernal y la soledad y ahora el fenómeno surgió en el grupo de 15 a 29 años de edad y por cada mujer que se quita la vida tres hombres lo hacen, explicó Víctor Manuel Torres Meza, titular del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades.

En 2018, Chihuahua encabezaba la lista de suicidios con una tasa de 11.1 por cada 100 mil habitantes, le seguía Yucatán, con una tasa de 10 por cada 100 mil habitantes y el Estado de México reportaba una tasa de 4.0, por debajo de la media nacional que es de 5.1 por cada 100 mil habitantes.

Agregó Torres Meza que hace dos años por cada mujer que se suicidó tres hombres lo lograron, mientras que, el 80 por ciento de ellos se ahorcó a solas y en su casa, “muchos de ellos sí llevaron las tres etapas, es decir, idearon el suicidio, intentaron el suicidio y lograron el suicidio, recordar que por cada suicidio que ocurre en el mundo hay 20 intentos de suicidio”.

Dio importancia a saber identificar cuando una persona tiene la idea de suicidarse, pues hay que buscar la atención profesional para romper la cadena de después intentar suicidarse y concretar el suicidio, mientras que los factores siguen siendo variables, tales como: “perdí el empleo, me dejó mi esposa, me cambie de mi comunidad y muchas dinámicas que tiene el suicidio, también la violencia intrafamiliar en las mujeres”.

Otros componentes es el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno de ansiedad, trastorno alimenticio, abuso de sustancias como el alcohol y el trastorno de personalidad, señala el especialista en salud pública.

En este sentido, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Iveth Bernal Casique, se ha pronunciado porque los tres órdenes de gobierno, realicen intensas campañas que lleguen a la población en general, pues el problema del suicidios se da en cualquier estatus social.

“Necesitamos campañas más visuales, más vistosas y más llamativas para que les interese (a toda la población) y puedan ser realmente de impacto a los jóvenes y personas en general. Hemos visto como ha crecido el tema de la depresión en todas las edades, es un tema que no respeta edad, no respeta género, no respeta condición social, autoridades y sociedad trabajemos en el tema tan sensible y tan lastimoso que no solo daña a las personas, daña a la familia, a los vecinos y deja una secuela a todos los que son cercanos a la persona que logra suicidarse o intenta suicidarse”, manifestó la legisladora priista.

Concluyó la legisladora priista que los métodos más comunes para el suicidio en México, es el ahorcamiento, la sofocación, el disparo de arma de fuego, el utilizar algún arma punzo cortante y el envenenamiento con plaguicidas.





