Sufrí con los lentes de contacto: Fernanda

Fernanda Albarrán padeció el lunes 13 de mayo, la contaminación provocada por los incendios que azotaron le fin de semana a la ciudad de México.

"Mis lentes al quitármelos estaban súper sucios como llenos de basurita. Como siempre los uso trato de traerlos limpios. No me salí de mi rutina diaria y aun así estaban muy sucios, sentía lagañas y los ojos estaban inflamados, ya no veía, no los soportaba, debía estar parpadeando para lubricarlos y ya quería llegar a casa. Se sentía mucha picazón".

Una situación similar vivió años atrás, pero en ese entonces fue por no limpiarlos y que llegó a causarle una infección ocular, y desde entonces se volvió más rigurosa con la limpieza de sus lentes, recordó.

Pero el 13 de mayo revivieron esas molestias y no por limpiar sus lentes de contacto.

Hoy traigo los ojos inflamados y mejor traje los lentes de armazón. Los debo limpiar por lo menos dos veces al día", añadió, ya que también se ensucian por la contaminación que han dejado los incendios.

Aunque estaba al tanto de la recomendación que surgió desde el domingo 12, por la rutina el lunes se le olvidó y usó los lentes. "Ahora lo pienso, no debí hacerlo. Pero tampoco no vi más información al respecto".

Pero no solo eso. En su oficina ubicada en Santa Fe, para combatir el ambiente contaminado pusieron el lunes el aire acondicionado y a consecuencia de ello, ahora ella y otros compañeros traen síntomas de gripa.

"Aquí prendieron el aire muy fuerte, de alguna forma tratan de purificar el aire, no siempre lo ponen a esas temperaturas. Todos comenzamos a moquear y a sentirnos como si estuviéramos enfermos de gripa", compartió con La Silla Rota.

Fernanda tenía la idea de que la ciudad de México estaba lejos de vivir una situación como de ciudades tipo Shangai, en China, que sufre continuamente de problemas de contaminación, pero ahora cree que no hay tantas diferencias entre ambas metrópolis.

Nunca había visto en un momento así. Tengo 25 años. La verdad uno siempre piensa en el futuro, que cuando todo se ponga mal vamos a estar como Shangai pero ya estamos así y da impotencia que ya debes vivir en eso. Por ese lado son sentimientos encontrados e impotencia y autoridades deberían haber hecho y hacer algo más de las medidas que están tomando, estamos a 158 puntos", criticó.

Explicó que desde el octavo piso donde trabaja, se ve como la bruma contaminante se ha apoderado de la avenida Santa Fe. Cuestionada sobre si sabía que las partículas PM2.5 son tan pequeñas que no sirve llevar cubrebocas y que además son cancerígenas, respondió que de lo primero sí estaba enterada, pero de lo segundo no.

"Sabía que son muy pequeñas y que el uso del tapón no sirve. No sabía que son cancerígenas y si no, seguro por la cantidad que hemos aspirado vamos a tener algo", lamentó.

