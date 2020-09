Subregistro en fallecimientos por covid en CDMX: más de 10 mil actas

En la Ciudad de México hay un subregistro de muertes por covid-19, ya que los decesos podrían ser de por lo menos el doble de los que se conocen. De acuerdo con la información del gobierno capitalino de marzo a agosto hay 20 mil 535 actas de defunción con coronavirus como causa de muerte o probable causa, mientras que en ese mismo periodo se contabilizaron 10 mil 532 defunciones confirmadas.

El gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, dio a conocer el informe sobre exceso de mortalidad del 1 de enero al 31 de agosto de 2020, en este periodo hubo 24 mil 774 defunciones más de las esperadas para ese periodo.

En el documento se indica que en la capital hubo 20 mil 535 actas de defunción con causa de muerte asociación a covid-19 o sospecha de covid-19, de las cuales 15 mil 106 eran residentes de la Ciudad de México.

Hasta esa fecha, las muertes por covid-19 confirmadas eran 10 mil 532, es decir, 10 mil 003 menos que las que se contabilizaron en actas, por lo que en la capital del país podría haber el doble de personas que han muerto por coronavirus.

Respecto a las 15 mil 106 actas que son específicamente de personas que habitaban en la Ciudad de México, 5 mil 631 ocurrieron en mayo, 3 mil 735 en junio, 2 mil 347 en julio, mil 926 en agosto, mil 454 en abril y 13 en marzo.

El gobierno capitalino explicó que en el caso de las causas de muerte por covid-19 o sospecha, 73.4% de las actas son de personas que vivían en la capital, 23.9% eran habitantes de la Ciudad de México y 2.7 eran de otros estados del país.

El pasado 1 de julio, La Silla Rota dio a conocer que en todo el país había un subregistro de 18 mil 421 decesos, ya que las actas de defunción del Registro Nacional de Población mostraban que del 19 de marzo al 19 de junio había 38 mil 815 muertes por covid-19 o sospecha de covid-19, mientras que la Secretaría de Salud sólo había contabilizado 20 mil 394.

En el caso de la Ciudad de México, de acuerdo con el Registro Civil hasta esa fecha habían muerto 13 mil 096 personas por covid-19, pero las Secretarías de Salud federal y capitalina reportaban sólo 5 mil 314.

El 8 de mayo, cuando se esperaba el pico de contagios por coronavirus en la capital, el diario The New York Times señaló en un texto que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no informaba de cientos, posiblemente miles, de muertes por el coronavirus en Ciudad de México, según funcionarios e información confidencial revisada por ese medio, aunque sin citar fuentes. Indicó también en esa ocasión que los médicos habían contado en la capital más de tres veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente.

EN LA CDMX HAY UN EXCESO DE MORTALIDAD DE 24 MIL 774 DECESOS

Respecto al exceso de mortalidad, el gobierno capitalino detalló que en este periodo hubo un total de 82 mil 066 actas de defunción, de las cuales 64 mil 688 eran residentes de la Ciudad de México. De acuerdo con la metodología de la Comisión Técnico Científica para el análisis de la mortalidad por Sars-CoV2, esta cifra sobrepasa en 30 mil 462 las actas esperadas y en 24 mil 774 las que son específicamente en la capital del país.

Mayo fue el mes con mayor exceso de mortalidad, porque hubo 9 mil 894 decesos más de los que se habían estimado, le siguió junio con 5 mil 825, julio con 3 mil 388, agosto con 3 mil 216 y abril con 2 mil 415, en marzo no se registró una cifra superior a la prevista.

De acuerdo con el informe, el exceso de mortalidad en la Ciudad de México es de 58% y es menor al de otras ciudades como Madrid que tiene 157%, Nueva York con 208%, Londres con 91%, Lima con 289% y Santiago con 102%.

fmma