Subió al Iztaccíhuatl con amigos pero ya no volvió; tras 6 meses aún lo buscan

AMECAMECA.- Hoy, justo hace seis meses, fue la última vez que la familia de Geovanni Colombo Alva, lo vio con vida.

El joven originario del municipio de Ixtapaluca subió el pasado 21 enero a la cima del volcán Iztaccíhuatl en compañía de varios amigos.

"Él subió el jueves 21 y regresaría el lunes 25 de enero, estaría cinco días arriba, pero ya no volvió", explicó su hermana Wendy Colombo.

Geovanni desapareció hace más de seis meses y no hay pistas de su paradero / Fotografía: Especial

Según lo que narran sus familiares, a Geovanni le gustaba pasear en la montaña en sus días de descanso luego de trabajar como tatuador.

Sin embargo, su mejor pasatiempo lo llevó a una ausencia que se ha prolongado por más de seis meses, sin que brinden pistas para su hallazgo.

Desde entonces su familia ha emprendido una campaña para localizarlo, hasta ahora sin éxito en la región oriente del Estado de México.

SIN AMIGOS Y SIN PISTAS

Y es que los amigos que lo acompañaban no han dado pistas sobre su paradero.

"Sus amigos mencionan que él subía la montaña, pero que se adelantó y que lo perdieron y que nunca lo encontraron, pero tardaron cuatro días en avisar", lamentó su hermana.

Para la familia, las autoridades de justicia perdieron los primeros días de búsqueda vitales para su localización y fue hasta que ejercieron presión cuando iniciaron las tareas de rescate.

Sus amigos tardaron más de cuatro días en avisar que no regresó / Fotografía: Especial

"Tardaron demasiado para hacer declarar a los chicos, tardaron aproximadamente un mes fue cuando cumplieron todos los chicos a declarar, tardaron bastante"

"Pedí la geolocalización del celular de mi hermano y nunca me la dieron. Recibí llamadas de extorsión y mensajes y tampoco hicieron caso", condenó su hermana Wendy.

ERA ALUMNO DE LA UNAM

Giovanni Colombo había dejado sus estudios en la preparatoria 4 de la UNAM para poder trabajar y ayudar económicamente a su familia.

“Les pido por favor a todos me sigan ayudando a compartir por favor, quiero que el rostro de mi hermano Geovanni Colombo Alva le dé la vuelta al mundo hasta encontrarlo a él y a los culpables", dice Wendy.

Incluso, en redes sociales han difundido las identidades de los amigos que acompañaban a Geovanni, con el fin de ejercer presión para que aporten datos sobre el caso.

"Estos son los rostros de los acompañantes que decían ser amigos de Geovanni. Por si a alguien se le ha desaparecido algún familiar o amigo en compañía de estas personas por favor compartan",

Fotografía: Especial

"Un amigo no avisa 4 días después de tu desaparición, un amigo no se queda con tus pertenencias cuando no estás, un amigo no te deja solo", escribieron.

Hasta ahora, la familia solo cuenta con la ropa que portaba ese día Geovanni y que fue localizada durante las tareas de búsqueda, ahora ya suspendidas.

