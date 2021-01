Su familiar murió en cirugía, culparon al médico y lo golpearon +video

Un médico que labora en un hospital de Cuatitlán Izcalli, en el Estado de México fue brutalmente golpeado por familiares de una joven que murió por una infección durante una cirugía practicada por el doctor.

Los hechos se habrían registrado el pasado 21 de noviembre de 2020, pero el video de la agresión contra el médico comenzó a difundirse en redes sociales hace unos días.

El noticiario En Punto, mostró la agresión que fue captada por las cámaras de seguridad del hospital San Rafael ubicado en el kilómetro 43 de la autopista México-Querétaro, donde se puede observar como cuatro personas sacaron a la calle al cirujano cardiotoráxico José Navarro y lo comienzan a golpear.

Cuatro sujetos sacaron del quirófano al médico José Navarro y lo golpearon; los agresores son familiares de una paciente de 14 años que falleció durante una cirugía #Edomex pic.twitter.com/AlEnJmz8ue — Denise Maerker (@DeniseMaerker) January 13, 2021

"Me sacan prácticamente de quirófano a patadas a golpes, me bajan primero entre dos, cuando bajé ya había un tercero, luego otro cuarto sujeto. Me sacan de la clínica a golpes, a amenazas", señaló el doctor.

De acuerdo con las declaraciones del médico, las personas que lo golpearon eran familiares de una niña de 14 años que falleció durante una cirugía practicada en octubre pasado, la joven sufrió cuatro paros cardiacos y tenía un absceso en un pulmón.

Derivado de estos hechos, el médico Navarro fue llevado al Ministerio Público en Cuatitlán Izcalli acusado de homicidio por la familia de la menor, sin embargo; tras practicarse la necropsia de ley se determinó que la joven falleció por una fuerte infección en todo el cuerpo y no por negligencia.





