"Soy fumador y me salvé, pero sentí cómo covid carcomía mis huesos"

Juan Reyes fue contagiado de coronavirus. Para su fortuna, no requirió ser internado en un hospital. Pero sí sufrió una serie de síntomas y molestias que le hacen descartar que la covid-19 se parezca a una simple gripe, como decenas de escépticos creen y como algunos médicos generales diagnostican y que hacen perder tiempo valioso para tratar la enfermedad.

Reyes define a la enfermedad como rara.

"Es una enfermedad muy rara. No es algo como común, como la gripa que en 10 o 15 días se quita y se hacen actividades mientras estás enfermo. Aquí te recuperas un poco y luego recaes, el medicamento me hacía sentir mejor rápido, pero al otro día no podía levantarme o tenía agotamiento, y le afecta demasiado a tu cuerpo, como que se desgasta. Te come por dentro los huesos o los adelgaza. Me dolían los huesos como si se carcomieran por dentro, como si se hubieran desgastado", dice en entrevista con La Silla Rota.

"Te duele la espalda, las piernas, como si hubieras hecho ejercicio todo el día, estas en cama y no te levantas", agrega.

Reyes cuenta que procuró que su ánimo no decayera y por eso no dejó de comer, aunque no tuviera ganas. También consumía tres litros de suero diario, por las fiebres que tenía y luego por la diarrea que apareció.

-¿Sentiste miedo?

-Un poco cuando recibes el resultado.

Fue el 12 de mayo que comenzó a sentirse mal e inicialmente su médico le dijo que era gripe, por lo que le prescribió antibióticos para controlar el dolor de garganta. Pero no presentó mejoría y comenzó a tener fiebre por lo que fue a visitar nuevamente al doctor quien le dio tratamiento para los pulmones, más antibiótico y paracetamol para la temperatura. Y le pidió hacerse una prueba de covid.

"En esa segunda ocasión me mandó a hacer la orden para hacerme la prueba. Vi que en los laboratorios todos estaban saturados y la cita debía ser por sistema. Le dije y él me ayudó con un contacto en laboratorios, me dijo ´llámale porque te la va a conseguir rápido, mientras que en los laboratorios te la dan entre 5 a 7 días´. Me dio el contacto, creo de un laboratorio que le vende el medicamento y me ayudó para obtener la cita".

Acudió a laboratorio Azteca, donde pagó 3 mil 500 por la prueba. Le prometieron que en 3 días le entregaban su resultado, pero pasaron 5 días, decidió llamar para preguntar y una persona le contestó que ignoraba por qué no habían llegado y se los mandó.

A Juan le urgía conocer los resultados. Comenzaba a atravesar las mayores molestias.

"Esa semana mientras esperé los resultados fue la semana más complicada, perdí el sentido del gusto y del olfato", recuerda.

"Es demasiado extraño con la comida, cuando me dio más fuerte de la semana del 14 al 17 de mayo fue la más complicada. El jueves 14 me dio temperatura, no me bajaba con nada, ni con compresas de agua fría. El medicamento me la bajaba 45 minutos y volvía a subir y el domingo 17 llegue a tener 39 grados".

El 19 recibió el resultado. Se le detectó el coronavirus SARS-Cov2

-¿Al ser positivo como reaccionaste?

-Te descontrolas un poco al saber que es positivo y te pones a pensar todo lo que ves en las noticias, te pones a pensar mil cosas de lo que pueda pasar. Después los síntomas fueron extraños, por fases. Unos días calentura, luego agotamiento, después la tos, posteriormente la diarrea como una semana y no la controlaba con nada y debí escribirle al médico, pero regresé por tercera vez. ´La diarrea no se me quita´ y me dio medicamentos para controlarla y como en dos o tres días me ayudó. Pero fue una semana complicada y con la diarrea fue una semana".

-¿Se alternaba el dolor de cabeza con la diarrea?

-No era tanto dolor de cabeza, era el agotamiento físico, literal era estar acostado. Luego de curar la diarrea, me quedó la tos y un poco de flema y me dijo el doctor que para controlar la tos y la flema que duraba dos o tres días, pero la tos aún la tengo, muy poca.

Mientras da la entrevista se oye un tosido apagado, como si jalara aire y al hacerlo le costara trabajo. Tiene una comorbidad, ya que fuma. No una cajetilla, sólo 4 cigarros al día.

"Me dijeron que cero cigarro, que fumar era una comorbidad y podía afectar la recuperación".

A la semana que le dieron el resultado de la prueba, recuperó los sentidos.

"El doctor me dijo que me esperara 15 días para volverme a hacer la prueba y este fin de semana iré para que me de una orden y repetir el proceso".

Aunque lleva gastados alrededor de 9 mil pesos, se siente afortunado porque ha superado hasta el momento a la covid.



"Un amigo falleció en menos de 12 horas. Fue al hospital general de Tláhuac. Entró en la madrugada al hospital y al llegar le dijeron a su esposa que estaba estable y a la mañana siguiente le pidieron documentación a su familia y ella fue por documentación, regresó para el trámite y resultó que era para entregarle el cuerpo y le dijeron que había fallecido en la mañana. Fue impactante. Tuve temor por eso y por lo que se ve en redes sociales y en los medios de comunicación y eso te pega en la mente", concluye.

(Sharira Abundez)