"Son más medios que dolientes", así el velorio de Dilan y Paola en Tlalnepantla

TLALNEPANTLA. - Con más presencia de medios de comunicación que de dolientes, velan los cuerpos de Dilan y Paola localizados la noche del martes en la zona de deslave de la Segunda sección de la colonia Lázaro Cárdenas.

Dilan de 5 años y su mamá Paola de 22 fueron rescatados después de 12 días de búsqueda en la llamada zona cero del deslave.

Sus cuerpos estaban bajo una roca marcada como R3, cerca del área donde días antes encontraron a la otra niña, integrante de la familia Mendoza Campos.

#Metrópoli | El joven padre que perdió a su esposa y su hijo en el deslave, agradeció a las autoridades por el apoyo económico que le brindaron y a lograr sacar sus documentos. #yn ????https://t.co/uqKZjGSP9x pic.twitter.com/cbslZLzhI8 — La Silla Rota (@lasillarota) September 22, 2021

Los cuerpos fueron localizados después de las 20:30 horas y trasladados a la Fiscalía Regional de Justicia donde fueron localizados. Los entregaron algunas horas después.

Este miércoles muy temprano abrieron el zaguán de la casa rosa que se ubica en la Humbolt, segunda sección de la colonia Lázaro Cárdenas.

Al lugar llegan personas de manera esporádica y se retiran, algunos con veladoras, otros con azúcar, café o pan, pero no se quedan.

PADRE DE MIA Y DILAN AGRADECE APOYO

Jorge Mendoza padre de los niños Mía Mayrin, Dilan y esposo de Dana Paola, cuyos cuerpos ya fueron rescatados, agradeció a las autoridades por los apoyos que le han entregado.

"Gracias a los apoyos pude comprarme una ropa para vestirme, unos tenis y con las despensas que me dieron pude comer estos días", dijo Jorge en entrevista.

El joven padre que perdió a su familia en el deslave añadió que ahora sólo le falta donde dormir "me falta un catre para dormir, porque con lo que me dieron de mi niña me compre ropita", dijo.

El hombre dijo que ya tiene sus documentos personales que también le ayudaron a sacar "he recibido mucho apoyo y lo que agradezco'.

A las 14:00 se espera una misa de cuerpo presente en el lugar, donde hay la presencia de unos 25 medios de comunicación.

Los cuerpos de Dilan y Paola serán sepultados el jueves en el panteón de la comunidad, por decisión de Jorge y ante la oposición de la familia Campos que preferían la incineración.





(SAB)