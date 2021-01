"Somos los últimos en hacer contacto con víctimas de covid y sí da miedo"

TOLUCA.-Aún cuando a diario extreman precauciones para evitar contagiarse de covid-19, en lo que va de la pandemia seis prestadores de servicios funerarios en el Valle de Toluca han fallecido por esta enfermedad, "de contagios tenemos a muchas familias enfermas, tenemos a muchas familias enfermas de las propias funerarias", expresó Sergio Acuña Sánchez.

En el caso de la señora Rubí, quien también vende servicios funerarios afuera de hospitales, dijo que a pesar de que gran parte de su vida ha estado en constante contacto con cadáveres humanos, ya le llegó el miedo a contagiarse en cualquier momento y llevar la enfermedad a su hogar.

"La verdad a mi sí me da miedo, por eso casi no me bajo de mi camioneta, solo estoy al pendiente porque ese es mi trabajo, pero el simple hecho de estar aquí, el simple hecho de entrar (al hospital), porque somos la última persona de contacto directo con la persona muerta, sí da miedo. La primera vez que surgió esta enfermedad, le soy sincera, no escuche ningún caso de algún familiar cercano, amigo o conocido o algo y esta vez sí, hay mucha gente que conozco que se han enfermado y algunos fallecido, familiares, amigos, conocidos, a mi gracias a Dios no me ha pasado, pero impera el miedo porque en el medio funerario ya ha habido defunciones".

Y es que por el crecimiento en el número de mexiquenses fallecidos por la pandemia, hay hospitales, como el Centro Médico Adolfo López Mateos, ubicado en Toluca, donde los cadáveres tienen que esperar hasta tres días para ser sacados y llevados a uno de los tres crematorios que existen en la ciudad capital.

"Solo tenemos tres crematorios en la ciudad de Toluca, los cuales están colapsados, no hay lugar, si ahorita una persona fallece, ahorita, hoy, la estamos cremando tres días después. El problema que tenemos quienes nos dedicamos a esto, es que nos está rebasando la situación, porque muchas veces el familiar ya no lo quiere tener en su domicilio por lo mismo de la pandemia y no lo puede tener, pero varios de nuestros compañeros no tenemos las instalaciones necesarias como para poder tener un cadáver más de 24 horas", acentuó Sergio Acuña Sánchez.

Los mas recientes informes de la Secretaría de Salud federa indican que hasta ayer lunes, el Estado de México contabilizó 21 mil 625 muertes por la pandemia y 169 mil 105 mexiquenses han dado positivo a covid-19, ya incluidos los 911 sucesos epidemiológicos contados entre antier y ayer.









(Sharira Abundez)