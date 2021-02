“Somos de ‘La Unión’ y ya te toca entrarle”

Con más de 10 años como comerciante en el Centro Histórico, su vida era tranquila, llevada a través de la cotidianidad del corazón de la Ciudad de México, sin embargo, todo cambio desde hace tres meses cuando “La Unión” llegó a su negocio.

Un par de jóvenes arribaron a su local, le dieron un teléfono celular y sólo le dijeron que era una llamada para él.

Del otro lado de la línea un sujeto, apunta de groserías, le aseguró ser de “La Unión” y que ya le tocaba entrarle con “la renta”.

El desconocido lo amenazó, le hizo saber que si no pagaba lo matarían y quemarían su negocio.

Le pidieron entre 40 mil y 300 mil pesos de entrada y le advirtieron que después tendría que pagar una renta semanal que no fijaron.

Primero los evadió diciendo que no tenía, posteriormente se enteró que al menos 10 negocios cercanos habían sido amenazados también.

Él no decidió denunciar, por temor a represalias, sin embargo, otros comerciantes sí lo hicieron, pero en la delegación de Azcapotzalco y no en Cuauhtémoc, pues temían que los agentes estuvieran coludidos.

Él siguió con su postura de no pagarles, cuando comenzó a notar que lo vigiaban desde el exterior de su negocio, empezaron las intimidaciones. A la par, los comerciantes aledaños abandonaron sus negocios.

Ante dicha situación, se animó a levantar la denuncia, pero esta no prosperó porque las autoridades capitalinas le dijeron que tenían que sorprender a los extorsionadores en flagrancia.

Un respiro llegó para este comerciante el pasado miércoles, cuando fue detenido tres extorsionadores de “La Unión”, entre ellos uno apodado como “El Kevin”, a quien reconoció como uno de sus victimarios.

Sin embargo, no sabe si ir a denunciarlo o no, pues no confía en que puede hacerlo sin represalias.

"Si tú estás dispuesto a denunciar y a ratificar, te tienes que ir de tu negocio"

Los comerciantes del Centro Histórico se encuentran en dos disyuntivas: pagar y volverse víctimas vitalicias de “La Unión” o negarse y ser amenazados de muerte.

En lo que va del 2019, dos casos de asesinato de comerciantes han destacado.

El primero era un líder comerciante que intentó crear autodefensas y el otro, un restaurantero de la calle de Colombia.

Que se detenga a los extorsionadores no es garantía, pues llegan nuevos sujetos que continúan con el cobro de derecho de piso.

En los primeros cinco meses del 2019 se han denunciado 399 víctimas de extorsión en toda la Ciudad de México.

Esta cifra significa un promedio de prácticamente 80 casos de extorsión al mes, dos al día.

En tanto, 756 personas han sido asesinadas en la capital del país de enero a mayo de este año, lo que representa un promedio de 151 casos al mes, cinco al día.

Esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con información de Reforma

rgg