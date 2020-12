Solo verificaron 35% de los vehículos obligados en el Edomex

TLALNEPANTLA.- A pesar de que este año solo se realizó una verificación vehicular por la pandemia de la covid-19, en el Estado de México solo realizaron este procedimiento entre el 35 y 37 por ciento de los vehículos que estaban obligados a hacerlo; pese a ello, algunos verificentros del Valle de México reportan escasez de hologramas 0 y 1 para lo que resta del año.

La presidenta de la Asociación de Verificentros del Estado de México, María de Lourdes Campos Medina, detalló que, de los más de ocho millones de vehículos que están inscritos en el padrón vehicular de la entidad, solo dos millones 995 mil cumplieron con este procedimiento en el año en alguno de los 126 verificentros que existen, lo que significó una reducción de casi 50 por ciento, en comparación con el segundo semestre de 2019.

Indicó que, a pesar de que, este año, los conductores solo tuvieron que verificar en el segundo semestre del año por la contingencia sanitaria, los efectos económicos que dejó la pandemia de la covid-19 le pegó a toda la población, por lo que hubieron muchos mexiquenses que desistieron de esta obligación medioambiental y, en su lugar, aprovecharon ese dinero para alimentarse o subsistir, por lo que se registró una baja considerable que no se había presentado en los últimos años.

Recordó que el pasado 23 de noviembre concluyó el calendario de verificación para todos los contribuyentes mexiquenses y, a pesar de que era el último mes para obtener un holograma del periodo 2020, no se registró un repunte significativo en las citas para poder llevar a cabo este procedimiento, pues apenas se presentaron 339 mil 375 trámites de este tipo, por lo que descartó que, en lo que resta de diciembre, esperen un aumento significativo en la demanda del servicio.

REGISTRAN DESABASTO DE HOLOGRAMAS

Pese a esta disminución en el número de verificaciones que se llevaron a cabo durante el segundo semestre de 2020, algunos verificentros del Valle de México registran desabasto de hologramas 0 y 1, tal es el caso del Verificentro TL-971, ubicado en la colonia Santa Cecilia de Tlalnepantla, el cual no cuenta con calcomanías 00, 0 y 1.

"Se empezaron a acabar a mediados de noviembre. Empezamos con el 0 y de ahí se fueron terminando poco a poco. De por sí tuvimos poca gente en los últimos meses, con esto bajó más porque se iban a otros verificentros, pero ahorita ya solo estamos atendiendo a pocos que vienen porque cambiaron placas o porque son extemporáneos, pero son los menos", comentó un trabajador de este lugar.

De acuerdo con María de Lourdes Campos, el desabasto de hologramas es resultado de la planeación que realizaron los administradores de estos espacios, pues explicó que, desde septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México notificó a los concesionarios que el 30 de ese mes sería la fecha límite para realizar la compra de hologramas, por lo que los responsables se vieron en la necesidad de hacer las proyecciones de la demanda que tendrían en los siguientes meses y, en algunos casos, ésta resultó insuficiente.

Puntualizó que algunos verificentros no calcularon bien el stock que requerirían para concluir el año, mediante esta compra anticipada que les solicitó la dependencia estatal, mientras que otros no pudieron adquirir un lote mayor, debido a los problemas económicos que vienen arrastrando desde el primer semestre de 2020, cuando los dueños de estos establecimientos tuvieron que cerrar completamente sus puertas, mantener la nómina de su personal, aún sin que éstos laboraran; además de continuar con el pago de los servicios, como es el caso del agua, la luz, internet y, en algunos, la renta.

Sin embargo, destacó que este desabasto sea generalizado, toda vez que algunos verificentros de la zona poniente, del Valle de México y de la región de Atlacomulco cuentan con disponibilidad de hologramas para aquellos que tienen que hacerlo por ser altas o bajas, tener automóviles nuevos o realizar una verificación extemporánea con el respectivo pago de multa.

PREOCUPA UN NUEVO CIERRE POR AUMENTO DE CONTAGIOS

De acuerdo con los concesionarios, el nuevo aumento de los contagios por covid-19 mantiene al sector con preocupación, pues no aguantaría un nuevo cierre de sus puertas, como sucedió desde marzo de 2020.

"Sí nos asusta, hay un miedo latente, por lo que nosotros pedimos a la ciudadanía que sea consciente de esta crisis de salud y que evitemos que esto origine un nuevo cierre, pues, de ocurrir, sería un duro golpe para nosotros", comentaron.

Indicaron que los verificentros son espacios seguros y en los que no se corre el riesgo de contraer el virus, pues los procesos del personal se llevan a cabo con la debida distancia y no hay aglomeraciones en ellos, además de que los trabajadores tienen bastante distanciamiento con los clientes y las instalaciones son espacios abiertos para la gente y en los cuales se han atendido las recomendaciones sanitarias.

Por ello, solicitaron a las autoridades estatales no volver a considerar a este sector como parte de las actividades no esenciales, pues aseveraron que, por el contrario, su labor consiste en mejorar las condiciones atmosféricas que inciden positiva o negativamente en el control de enfermedades respiratorias; no obstante, aseveraron que cumplirán con el compromiso de ajustarse a los horarios establecidos desde este lunes.

ACORTAN HORARIOS DE SERVICIO

Al respecto, la Secretaría del Medio Ambiente informó que, desde ayer, los centros de verificación vehicular ajustaron sus horarios de servicio y ahora brindan atención hasta las 17:00 horas de lunes a viernes y hasta las 15:00 horas, los sábados.

"Debido a este cambio, los usuarios que ya contaban con una cita programada, a partir del 14 de diciembre, de las 17:00 a las 19:00 horas, podrán asistir cualquier otro día y hora al verificentro de su preferencia durante diciembre", indicó.

Recordó que aquellos vehículos que portan holograma 00 y cuya vigencia concluyó entre el periodo del 23 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, tienen como fecha límite el 31 de diciembre para poder realizar la verificación vehicular correspondiente, mientras que los propietarios de automóviles que realizaron algún trámite relacionado con placas de circulación a partir del 23 marzo de 2020, como alta, baja o cambio, también tienen hasta esa fecha para llevarlo a cabo.

"La dependencia recomienda que antes de programar una cita se consulte el inventario de hologramas con el que cuentan los centros de verificación, en el siguiente sitio https://sma.edomex.gob.mx/verificacion_vehicular", agregó, al tiempo que pidió seguir conservando las medidas sanitarias para evitar contagios en estos sitios.





(Sharira Abundez)