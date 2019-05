"Sólo salí a fumar un cigarro, un cigarro no afecta mucho"

ILSE RODRÍGUEZ 14/05/2019 04:48 p.m.

La mayoría de los citadinos continúan con su vida normal sin considerar posibles consecuencias negativas que exponerse a los niveles de contaminación en la Ciudad de México puede traer a su salud, como andar en bicicleta, hacer deporte o fumar.

Durante un recorrido realizado por LA SILLA ROTA en las calles de Reforma y la Zona Rosa del centro histórico, se pudo percatar que los transeúntes no usaban cubre bocas e incluso algunos de ellos fumaban a pesar de la mala condición del clima.

Yolanda, una mujer de 63 años quien sufre de hipertensión y diabetes, afirma que a ella "sí le pega la contaminación ambiental, me arden los ojos, me empiezan a llorar y se me hinchan, por eso decidí andar con mi cubrebocas dentro y fuera de casa". Es la única persona que se detectó con cubrecocas.

Pero la situación no es la misma para Jorge, quien trabaja como bolero y a la intemperie, por falta de tiempo no se pudo comprar un cubrebocas a pesar de que se empezó a sentirse mal. "Me arden los ojos, me pica la garganta y se me reseca, sé que debo de usar el cubrebocas, pero no me dio tiempo de comprarlo".

En tanto, otros ciudadanos que fumaban a la intemperie señalaron no sentir ninguna molestia.

Francisco, de 24 años de edad y fumador, comentó que "no ha sentido ningún malestar, sólo salió a fumar un cigarro y considero que un cigarro no afecta mucho".

Mientras tanto, Mario, un barrendero de la CDMX comenta que la única instrucción que le dieron es no barrer las calles para evitar levantar el polvo y la tierra y sólo levantar la basura que encuentre en su camino.

"Los cubrebocas nos los van a traer más tarde, no sé a qué hora, pero lo de la contingencia está muy mal, yo no trabajé en dos días por lo mismo, porque estaba enfermo de la garganta y se me cerró, pero ya estoy en el ruedo".

¿Cuáles son las recomendaciones ante la contingencia ambiental?

Debido a las altas concentraciones de contaminación en el ambiente, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México omitió un boletín este 14 de mayo para alertar a los ciudadanos sobre los riesgos asociados a ésta, incluso, pide estar atentos a cualquier síntoma que se presente para acudir inmediatamente al Centro de Salud más cercano.

- Permanecer en interiores, especialmente los menores de edad, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios o cardiovasculares.

- Evitar actividades al aire libre.

- No realizar ejercicio o desarrollar actividades a la intemperie.

- Evitar la circulación de vehículos automotores.

- No usar lentes de contacto.

- En caso de estar en zonas con alta concentración de humo, ocupar cubrebocas.

- No fumar, no prender velas ni inciensos.

