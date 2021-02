Solo quiero decir la verdad y espero intenten perdonarme: Karen

Karen Espíndola, la mujer de 30 años que fue reportada como desaparecida el martes y el miércoles regresó a casa, acudió este jueves a Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México a rendir su declaración y posteriormente dio una entrevista en televisión abierta.

De acuerdo con la Procuraduría, desde el momento en que se denunciaron los hechos en la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE), el gobierno capitalino aplicó a través de la PGJ y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) todos los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones y se tuvo contacto con la familia.

El caso de Karen

La noche del martes, Karen Espíndola fue reportada por su hermano como desaparecida luego de que enviara un mensaje por WhatsApp a su madre.

Horas después, Karen llegó a su casa por sus propios medios y sus familiares declararon que estaba en shock.

Sin embargo, horas después la Procuraduría filtró una serie de videos en los que se muestra a Karen en un bar donde presuntamente estuvo todo el tiempo que se reportó como desaparecida.

Hasta ahora la joven no ha declarado más ni se ha tomado video a su asistencia a la Procuraduría.

"No me imaginé que se fuera hacer esto tan grande"

En una entrevista en Foro TV, Karen Espíndola confirmó lo que se vio en los videos publicados la noche del miércoles en el que se le observa en un bar y la joven admitió equivocarse.

"A las 8 de la noche se me ocurrió enviarle el mensaje a mi mamá y apagué el celular", relata.

La entrevista fue guiada por la conductora Ana Lucía Ordoñana quien le comenta que sigue la fiesta sin pensar las cosas.

Karen no pudo precisar la hora en la que se retiró del bar pero señala que se quedó en la casa de una amiga hasta la mañana del miércoles.

"Mi amigo en la mañana me dijo mira lo que está pasando y vio la publicación en Facebook, y fue ahí cuando decidí irme de mi casa"

Karen dijo que no sabía qué hacer al salir de la casa de su amiga y dejó su bolsa con todas sus pertenencias tirada en un puente peatonal.

"Entré en shock y dije me van a empezar a buscar, no me imaginé que se fuera a hacer esto tan grande".

Karen Espíndola pidió perdón a la audiencia y dijo que sólo buscaba compartir la verdad.

PGJ pide no atacar a Karen

Ernestina Godoy, informó que cerrará la carpeta de investigación que se abrió por el caso e hizo un llamado a la sociedad a no hacer "una campaña en contra de la mujer", luego de que se le cuestionó si habría consecuencias legales para Laura Karen.

"¿Qué es lo que se busca? Que haya justicia, que aparezca, que aparezca con vida, eso se logró. Cerremos la carpeta, no es un asunto donde por este tipo de casos la procuraduría va a dejar de investigar, vamos a estar siempre atentos a lo que se nos presente, como denuncia y lo vamos a hacer de manera profesional, como lo hemos hecho siempre", dijo.

