Sólo iba por la vacuna pero sale con novio y ramo de rosas; se le declaran en Neza

Todo era un meme que los Centennials compartían en redes sociales cuando se enteraron que era su turno de vacunarse, hasta que este joven decidió hacerlo realidad y en su cita para inmunizarlos contra la covid-19, le pidió a Erick que fuera su novio.

"Me quedé de ver aquí con Erick en la vacuna, nos vamos a vacunar juntos, pero lo que él no sabe es que hoy me le voy a declarar", confesó @EyDoficial en su cuenta de Tik-Tok, mientras "Can´t take my eyes off you" sonaba de fondo.

Meme que circuló en redes sociales

El joven acudió una de las sedes instaladas en Nezahualcóyotl del 14 al 20 de agosto, en las que no sólo tenían el mejor ambiente con disfraces, libros gratis y la playlist adecuada al gusto de "la chaviza", sino que también consolidaron un amor pandémico.

El cartel de la propuesta fue realizado minutos antes de que Erick llegara, en él escribió "¿Quieres andar conmigo?". Ya todo estaba listo: rosas, cartel, la música y las vacunas, sólo hacía falta esperar a Erick para que pudieran entrar juntos y que no se diera cuenta de la sorpresa.

Pero algo pasaba con Erick, ¿acaso presentía que ese día saldría no solo con anticuerpos, sino con novio? Estaba sumamente nervioso y en múltiples ocasiones "EyDoficial" intentó calmarlo, incluso bailó muy animado junto a él para relajar sus nervios antes de que fueran "pinchados".

Después de unos cuantos intentos para que Erick dejara que lo vacunaran y de que fuera el turno de EyDoficial, el momento esperado llegó: primero le regaló el ramo de rosas que tenía guardado para él, después tomó distancia y extendió el cartel con el que le pidió que se convirtiera en su novio.

Erick no podía con la pena y la emoción, al fondo al unísono se escuchó un "Aaaaaaw". Enfermeras, asistentes, amigos, espectadores, todos querían saber la respuesta.

"Hasta las enfermeras dejaron de poner la vacuna por andar en el chisme, jajaja, felicidades, hacen bonita pareja", comentaron en el video que ya tiene cerca de 30 mil likes.

Fue un "Sí", y aunque dudaron en abrazarse para demostrarse afecto porque debían guardar sana distancia, pudo más el amor.

Fotografía: Tik-Tok @EyDoficial

Para Erick y "EyDoficial", integrantes de la comunidad LGBT+ el amor es amor y el resto no importa.

Los usuarios de Tik-Tok comentaron que lo más importante era su felicidad, el respeto y sobre todo el amor que se tienen.

"Qué maravilla. Así debe ser el amor. Emocionante, libre y fantástico. Felicidades".

na