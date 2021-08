"Sólo andaba en patineta", Indigna detención de joven asmático en Atizapán

ATIZAPÁN.- Los elementos del Grupo Operaciones Especiales (GOE) a bordo de la patrulla 138, realizaron la detención del joven Oscar Arath Gasca de 17 años de edad, quien padece cuadro de asma, a quien golpearon y remitieron al juez conciliador por una falta administrativa.

El joven Oscar, a decir de los vecinos, jugaba con su patineta y escuchaba música en la calle Villa Olímpica, cuando llegó la patrulla 138 de la que descendieron los policías, lo agredieron físicamente y lo golpearon contra la pared.

Al ver lo ocurrido varios de los vecinos abordaron a los policías del grupo GOE para reclamar su proceder, y la respuesta, explicaron, fue que estaba consumiendo marihuana en la vía pública y por eso se lo llevarían.

Policías llegan con Oscar Arath a las oficinas de Tránsito de Atizapán / Fotografía: Especial

El menor fue remitido a las galeras de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, donde la juez solicitó 1,800 pesos para dejarlo en libertad, en pago de multa por alterar el orden público, y no por consumo de drogas en vía pública, como lo aseguraban los policías.

Un grupo de vecinos de la calle Villa Olímpica acudieron ante el juez calificador en las inmediaciones del Palacio Municipal, para protestar por lo que aseguraron arbitraria detención del menor y exigieron su liberación inmediata.

A este respecto Arias Cruz Yuli, vecina del menor explicó que los policías no pudieron probar que el menor consumía drogas, y lo acusaron de alterar el orden público, "no pudieron probarlo ya que es la palabra de los oficiales contra la del menor, así la corrupción de este gobierno. Padres de familia esperaban a más vecinos para manifestarse y cerrar la vialidad frente a palacio municipal.

Vecinos se manifiestan por la liberación del menor /Fotografía: Especial

Arias Cruz Yuli añadió: "Bueno pues no fue el caso de que ese niño que vive al lado de mi casa y que siempre está jugando en su patineta no le hace mal a nadie, y no fuma ni un cigarro normal ya que es asmático, cómo es posible que digan que estaba fumando otra cosa, eso es mentira de los policías, que no supieron qué hacer porque todos los vecinos nos reunimos para que no le siguieran pegando", dijo.

Los vecinos informaron que acudirán ante la Contraloría Municipal a denunciar el abuso de autoridad de los elementos del agrupamiento GOE, por el abuso de autoridad sobre un menor.

Al respecto el personal de la vocería de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza dijo: "Me comentan que es un joven de 22 años y que estaba consumiendo sustancias tóxicas, su nombre Oscar Arath y es de Villa de las Torres".

