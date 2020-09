Soledad denunció abuso sexual y MP desechó su declaración

A dos semanas de que se dieran a conocer los casos de abuso sexual que sufrieron una niña de 10 años y una joven de 32 años en calles de la alcaldía Benito Juárez, una tercera mujer, Soledad (nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima), denunció que también fue víctima del mismo acto delictivo, en el mismo territorio, sin embargo, acusó que el Ministerio Público no tomó en cuenta su declaración.

La afectada aseguró en entrevista con La Silla Rota que desconoce el porqué la servidora pública que la atendió en la coordinación territorial BJ-2, no asentó en la carpeta de investigación CI - FIBJ / BJ-2/ UI -3 C/ D/ 00643/ 08- 2020, que aparte de haber sido robada por un hombre, también sufrió tocamientos por parte del ladrón.

En el expediente se lee que alrededor de las 17:00 horas del viernes pasado, Soledad caminaba sobre Matías Romero casi esquina con Universidad, colonia Del Valle, cuando sintió un "jalón" en su bolsa trasera del pantalón, lo que la hizo voltear y fue cuando observó a un individuo quien había tomado su monedero que llevaba en ese parte de su ropa.

Después, en la carpeta de investigación, se describe que la mujer persiguió al sospechoso por varias calles, y que, en un punto, el delincuente le aventó el monedero a un cómplice. Posteriormente, el ladrón fue detenido por un grupo de personas que auxiliaron a la joven. Al lugar llegaron policías, quienes presentaron ante el Ministerio Público al ladrón, quien fue identificado como Óscar "R" de 46 años.

ABUSO SEXUAL NO QUEDÓ ASENTADO EN DENUNCIA

No obstante, en la denuncia nunca se menciona que el individuo le tocó el trasero a la mujer e incluso que le dijo obscenidades. "Se me acercó y me dijo que me la quería meter (...) ya después me puso su mano en mi trasero, en la parte derecha en donde estaba mi bolsa. Fue en el momento en que me dijo que si nos íbamos a la cama", narró la entrevistada.

Como un reflejo de defensa, Soledad le aventó al sujeto una botella de una bebida energizante que traía en la mano, y decidió correr detrás de él; "lo correteé y unos franeleros me apoyaron y comenzaron a chiflar y a gritar que lo detuvieran. Pero fue hasta que un paramédico de una ambulancia particular lo detuvo", recalcó.

Una vez en el Ministerio Público, la mujer detalló que las autoridades la comenzaron a "presionar" y que dijera " la verdad". La entrevistada afirmó que la representante social de nombre Lourdes intentó mediar el conflicto con el señalado, ya que le dio la opción de que éste le pagara los 700 pesos que presuntamente le había robado de su monedero.

Pero la mujer decidió irse de la agencia BJ-2, debido a que para ese momento ya iban a dar las 12 de la noche, y como no tenía dinero se tenía que ir en el Metro con el poco cambio que traía.

Soledad declaró que no ya no es su deseo continuar con el proceso en contra del individuo, ya que "no le veía caso" y en parte por el actuar de las autoridades que la atendieron en la agencia.

Sobre este caso, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México confirmó lo señalado por la víctima, de que en dicho expediente no quedó asentado algo al respecto sobre abuso sexual.

