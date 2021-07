Sociedad civil hace 1era propuesta para Comisión de Derechos Humanos en Edomex

TOLUCA.-es un hombre de leyes, con un rostro rígido como sus posturas, accedió a platicar para La Silla Rota lo que significa que esté considerado para ser la propuesta ciudadana de titular de la Comisión deHumanos del Estado de México.

Con toda una vida en las colonias populares de Naucalpan, llegó a la carrera de Derecho por la crisis que se vivía en la escena nacional en materia de derechos durante su juventud.

Al pedir que se definiera como persona, sólo esbozó una frase, casi con una sonrisa de satisfacción en el rostro: Trabajo por los Derechos Humanos.

Su postulación ante la Cámara de Diputados del Estado de México es la primera que se hace desde la sociedad civil, por lo que el trabajo que ha hecho a lo largo de casi una década, con la fundación del Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero"

"Es un agradecimiento a todas las personas de los distintos sectores que se han pronunciado con esa confianza hacia mi perdona, académicos, investigadores, gente de pueblos originarios, de pueblos campesinos, mujeres de la lucha por los derechos de las mujeres, es muy amplio el abanico. Lo asumo con toda la responsabilidad que eso implica porque estoy consciente de que representamos, lo digo en plural porque me toca estar al frente de un proyecto mucho más amplio, de muchas voluntades, de muchos esfuerzos".

-¿Quién es Antonio Lara Duque?

R: Mi madre es maestra, mi padre es politólogo y se conocieron en la CDMX, yo nací ahí y a la edad de casi cinco años, me llevan a vivir al municipio de Naucalpan porque mi papá entró a estudiar a la Facultad de Estudios Superior (FES) Acatlán, desde esa edad, a voluntad más de mi padres que mía, viví en el Estado de México.

Vivo en Nicolás Romero por decisión propia. Estudié la licenciatura en Derecho, yo pensaba qué carrera podría ayudarme a la defensa de las personas más humildes, de lo más vulnerables.

Su tirada era ser Historiador porque le apasiona escribir, sin embargo, el asesinato de Digna Ochoa, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, cambió su vida.

"Eso fue un parteaguas porque me documenté de la situación y eso me inclinó a optar por Derecho como herramienta que permitiría ponerme al servicio del fortalecimiento de la dignidad, por eso entré a esta licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y, al cierre de mi carrera, me doy cuenta de que es importante llevar esos conocimientos de la facultad a la realidad".

Los talleres a los que bautiza como "Primeros Auxilios Legales" en los que explicaba qué hacer con las detenciones arbitrarias, fueron la semilla de lo que hoy se conoce como El Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero".

Hoy en día, el CDHZL se centra en la defensa de la Tierra y territorio; de presos políticos e injustamente presos; de recursos naturales y el derecho a la energía eléctrica a través del esfuerzo de jóvenes que se ponen al servicio de la comunidad.

-¿Qué es el CDHZF?

R: En los últimos años, El Centro de mi vida en un proyecto de sociedad civil desde donde hemos defendido, acompañado a cientos, si no es que a miles, de mexiquenses. Hemos trabajado en defensa de los bosques, de los indígenas, de los defensores. En 2017 el trabajo mereció un premio nacional de DDHH, en honor a Sergio Mendez Arceo, en referencia a uno de los impulsores de lo conocido como la Liberación. En lo último más conocido en lo que nos involucramos fue en la lucha de la libertad de los presos de Tlanixco y del la Ley de Amnistía.

-¿Cuál es el reto?

R: "No es sencillo, en una entidad que históricamente ha sido muy árida en la materia de los derechos humanos, que sea vista una propuesta como la que representamos que es de sociedad civil, con la investidura que implica. Nosotros estamos convencidos que una postulación de la sociedad civil será, sin duda alguna, lo más sano que pueda existir en esta siguiente designación porque -evidentemente- tenemos el conocimiento, la experiencia, el trabajo en el terreno que nos hace tener muy a la mano la situación de derechos humanos".

A Antonio Lara Duque se le ve en las protestas, en los juzgados. Viste sencillo y deja paso a los reflectores hacia las víctimas, pero desde la trinchera trabaja.

LA CONVOCATORIA PARA LA TITULARIDAD DE LA CODHEM

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), la elección del presidente de este organismo le corresponde a la Legislatura estatal mediante una convocatoria a organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas.

Derivado de la convocatoria se propondrá una terna de aspirantes para que por lo menos con el voto de dos terceras partes de los diputados locales se designe al nuevo ombudsperson estatal.

Este funcionario será electo por los diputados para permanecer en el cargo por cuatro años, con la posibilidad de ser reelecto por los mismos legisladores locales, por una sola vez y por igual periodo.





(SAB)