Socavón en Ecatepec no permite a familia ingresar a su vivienda

Ecatepec.- Desde el pasado jueves la familia de Miriam Camacho no ha podido regresar a su vivienda en la colonia Ciudad Azteca Tercera Sección, en el municipio de Ecatepec, porque a un costado tienen un gran socavón.

La falla surgió luego de que una pipa cargada de agua intentó estacionarse a un costado del inmueble, pero aparentemente el peso y el reblandecimiento de tierra por las recientes lluvias que se han registrado en la zona venció el pavimento.

La grieta alcanzó hasta los siete metros de profundidad (Foto: Especial)

"Prácticamente estamos en espera de lo que me diga protección civil, ellos me comentan que mi casa no está afectada que los cimientos al parecer no se afectaron, el problema es que hay mucha agua debajo del socavón lo que queremos es ahorita que no llueva porque solo afectan a nuestro domicilio", explicó Miriam.

#Metrópoli | Desde hace 5 días la familia de Miriam no ha podido regresar a su vivienda en el municipio de Ecatepec, porque a un costado tienen un gran socavón. #ep https://t.co/0UviI3CadI pic.twitter.com/XKu7KrU3Aa — La Silla Rota (@lasillarota) September 14, 2021

Desde entonces toda su familia decidió pedir apoyo a vecinos para abandonar el inmueble ubicado sobre la calle Iztapalapa, manzana 651, lote 25, casi esquina con Boulevard de los Guerrero, por el riesgo de que el hoyo pueda creer y amenazar la estructura de su vivienda.

"Ahorita por el momento no estamos aquí viviendo porque protección civil en sí no nos dijo bien es o no es seguro. En realidad no sabemos, por eso mejor ahorita nos salimos", comentó.

Y es que a pesar de que la falla surgió desde el jueves pasado, fue hasta la mañana de este lunes cuando personal de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE) acudió al lugar para iniciar los trabajos de reparación.

La grieta habría surgido la tarde del jueves (Foto: Especial)

"Lo que pedimos es que nos arreglen bien esa fuga de agua que hay en el socavón para que mi vivienda no salga afectada y comparten bien toda la tierra para que no haya las fugas y que hace el evento de este proceso", agregó Miriam.

De acuerdo con las autoridades locales, las recientes lluvias que han azotado esta zona del Valle de México han dejado la aparición de al menos tres socavones en diferentes puntos del municipio, los cuales se encuentran en proceso de reparación en coordinación con personal de agua potable.

aemz