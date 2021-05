Sobreviviente de cáncer llama a la población a vacunarse, en Valle de Chalco

VALLE DE CHALCO.— Beatriz Pérez Corral era una de las mujeres renuentes a vacunarse contra el covid-19 porque creía que iba a tener reacciones negativas en su cuerpo.

Al principio pensó que no era necesario recibir la dosis, pero al enterarse de que forma parte de uno de los sectores más vulnerables tras haber superado el cáncer cambió de opinión.

Tras meditar con sus familiares y consultarlo con su médico, al final decidió recibir la primera dosis del biólogo anti covid esta tarde en el municipio de Valle de Chalco.

"Ahorita no me quería venir a vacunar porque dije a lo mejor voy a tener una reacción pero no", reconoció tras estar a media hora en la zona de vigilancia médica en la explanada municipal.

#Metrópoli | Además, Beatríz reconoció que no se quería vacunar en el municipio de Valle de Chalco por el temor de sufrir una reacción adversa tras haber superado el cáncer. #ep https://t.co/RjeRwb8ql6 pic.twitter.com/EKPRKSUJls — La Silla Rota (@lasillarota) May 26, 2021

A sus 51 años, tuvo la suerte de que ningún familiar resultara infectado a lo largo de este año que ha cobrado la vida de 221 mil mexicanos tras la llegada de la pandemia a México.

"Dije primero Dios no me va a pasar nada", reconoce.

"Sí tenía la angustia de que nos iban a contagiar en mi casa porque tuve leucemia y siempre estuve con el miedo".

Consideró que los sobrevivientes de cáncer deben ser los primeros que tienen la obligación de vacunarse porque son los más indefensos ante cualquier virus.

Por ello, llamó a la gente que también se encuentra renuente a recibir el biológico para que acuda a los centros de vacunación en todo el Estado de México y la capital del país, epicentros de la emergencia sanitaria.

Desde hoy hasta el 29 de mayo próximo 11 municipios del Valle de México recibirán para la aplicación en adultos mayores de 50 59 años del Valle de México.

En el municipio de Valle de Chalco fue instalado un módulo en la explanada municipal que operará desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde conforme al calendario establecido por las autoridades.

Para este martes fueron contemplados todos los adultos cuya primera letra del apellido se encuentre entre la letra A a la I. Para mañana 26 de mayo será para los adultos de la J a la K, mientras que el último día será de la R a la Z.

#Metrópoli | Beatriz Pérez considera que aunque los mexiquenses salgan a la calle tras la reactivación de las actividades económicas, hay que continuar con las recomendaciones sanitarias como el lavado de manos para evitar contagios. #ep https://t.co/GW2eQ4Z3bb pic.twitter.com/7bFWG7hYXl — La Silla Rota (@lasillarota) May 26, 2021

