Sismo en México: otro susto en medio de la pandemia

La alerta sísmica suena a todo lo que da y no es broma; por segundos tuve la esperanza de que fuera un sismo regular de cinco grados Richter, pero no fue así. Dos años y nueve meses después del 19S, un sismo de mayor magnitud (7.5 grados Richter con epicentro Oaxaca), nos lleva a todos a salir a la calle como sea. ¿Covid? ¿Quién se acuerda del covid en estos momentos? La espera de casi un minuto sin sentir las primeras ondas vibratorias causó confianza en algunos, subestimando de nuevo la mala fama de esa alerta sísmica que a veces suena sin razón. Error: segundos después los tendederos, la ropa colgada y copas de árboles indican las ondas son oscilatorias.

La red social Twitter cumple su cometido; la primera confirmación llega del Sismológico Nacional que, inicialmente, calculó un sismo de 7.1 grados para luego corregir a 7.5. Fotografías y videos así lo confirmaron: el agua de la alberca de la Ciudad Deportiva mostrando un fuerte vaivén; los canales de Xochimilco como oleaje de mar donde los peces brincan sin control.

#Sismo Usuarios de redes sociales difundieron el momento en el que el #Sismo de esta mañana, sacudió la alberca de Ciudad Deportiva https://t.co/E0aWWQPVjM pic.twitter.com/TR1f93Hbt3 — La Silla Rota (@lasillarota) June 23, 2020

Así se vivió el sismo de 7.5 grados de este martes en canales de #Xochimilco #IR https://t.co/tZnZ2Gl23M pic.twitter.com/scAxk7wk4l — La Silla Rota (@lasillarota) June 24, 2020

O la torre del Centro Médico la Raza sacudiéndose al grito de los presentes hasta que alguien les ordena callarse.

O el piso 56 de la torre Mitikah en la alcaldía Benito Juárez, donde albañiles y empleados de la construcción se replegaron al tejido de varillas en forma de pared, para protegerse de una probable caída de la grúa u otros. Al fondo se escucha una alerta en celular: “sismo detectado, intensidad estimada débil”; pero la imagen era otra.

-¡Relax, relax!, se escucha gritar a uno de los hombres.

-Nivel 56 Papirinchis, relata el hombre que grabó el video.

-¡Un bolillo! Grita otro en tono de broma.

A diferencia de ellos, Rita no pudo conservar la calma; por eso, asustada, este perico hembra voló de su domicilio en la colonia del Valle, por lo que sus propietarios la reportaron al sistema de búsqueda de animales extraviados, nacido del 19S.

Reporte de animales extraviados en el sismo del 23/jun/20, en CDMX y Estado de México. Corte de las 8 pm.

Recibimos 25 reportes, 10 animales ya están en casa, aún hay 15 extraviados o encontrados sin saber aún de sus dueños. — Mascotas Sismo CDMX (@MascotasSismo) June 24, 2020

De la sana distancia a los abrazos

El miedo y las crisis nerviosas (de las que la jefa de Gobierno confirmó sin dar cifra exacta) fueron contenidas con abrazos; por segundos, la vieja normalidad salió al paso y el sentido humano pisoteó a la emergencia sanitaria. Así lo muestran fotografías de la gente fuera de sus edificios esperando que todo terminara, algunos con cubrebocas y máscaras protectoras mientras que otros, a contra reloj, salieron sin nada.

El 19S no quedó atrás como se pensaba; la colonia Roma volvió a ser noticia en imágenes y videos de denuncia, relatando historias de edificios que en septiembre de 2017 sufrieron daños “superficiales” pero que después fueron reparados y rehabitados; por lo que los daños volvieron a salir a la vista.

#Sismo Quintana Roo y Medellín en @LaRomaDF reportan barda a punto de caer posterior al #sismo , servicios de emergencia el punto. pic.twitter.com/PLWet2oe9D — La Silla Rota (@lasillarota) June 23, 2020

Denuncias virtuales de colonos que exigieron a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detener la construcción de nuevas torres departamentales. Explosión de transformadores, edificios y banquetas chocando entre sí, una vivienda que cayó en la calle Torquemada, daños en el hotel Camino Real Polanco. Pero, al parecer, ningún daño estructural, defunciones ni daños en hospitales, reportó la autoridad.

#Sismo dos edificios que chocan por el movimiento telúrico en la Glorieta de Cibeles en la colonia Roma. pic.twitter.com/xyesxb1t7n — La Silla Rota (@lasillarota) June 23, 2020

#Sismo Peatones en la Ciudad de México captaron el momento en que el sismo provocaba la separación en banquetas.

Video de: @yaredi pic.twitter.com/MqdUX1cRWs — La Silla Rota (@lasillarota) June 23, 2020

Se reportan daños en el Hotel Camino Real de Polanco, tras #sismo de magnitud 7.5. pic.twitter.com/9ldvCAOHAV — La Silla Rota (@lasillarota) June 23, 2020

Tres horas después el Sismológico Nacional contabilizó poco más de 300 réplicas mientras que el gobierno capitalino afirmó que el 97.5 por ciento de los altavoces de alerta sísmica sí funcionaron y que solo fue necesario desalojar un hospital, mientras que otro en Tláhuac se encontraba en revisión. El Sistema de Aguas de la CDMX no reportó daños.

César Cravioto, comisionado de la Reconstrucción, informa a La Silla Rota, “afortunadamente todos los edificios que estamos revisando no han tenido daños mayores” Y adelanta que, en particular, cuatro son los más relevantes por sus daños. “Jalapa 200 que es una obra que está en proceso; ahí se va a hacer una nivelación topográfica para ver si tuvo mayor inclinación de la que actualmente tiene. Tepic 40 a donde estoy llegando en este momento para ver si tiene mayor daño al que ya se tenía. Otro es Baja California 167 que ya está por demolerse, ahí estamos agilizando el trámite con los notarios. Y otro en Anaxágoras 712 donde había un problema vecinal porque los vecinos no se salían y tomaron ya la decisión de salirse para rehabilitar”.

Según este listado, al igual que en el 19S, tres colonias vuelven a tomar relevancia: Narvarte, del Valle y Roma.

"Puntualmente se atienden inmuebles no tanto la zona porque también ya está claro que los inmuebles construidos con los nuevos lineamientos más recientes, no han tenido problemas. Es más bien en construcciones viejas las que dan alguna lata en esta zona”.

Cravioto afirma que con todos los damnificados del 19S se mantiene comunicación vía chat. “Los damnificados de Tlalpan ya están entregados todos los edificios; de todos los edificios hemos estado recibiendo los reportes. Y en esos chats también están las empresas; la instrucción que di hoy es que las empresas dan recorridos con sus ingenieros y DRO (directores responsables de obra) además de los responsables de seguridad estructural para ver si ha habido una afectación a uno de sus inmuebles. Entonces voy a tener un corte hoy en la noche de todos estos reportes y mañana, ya con un reporte al 100 por ciento, podremos determinar si hay más afectaciones. Los reportes que tengo hasta este momento es que no los hubo”.

fmma