Sismo afecta acueducto Tláhuac-Mixquic y deja a miles sin agua en Neza

NEZAHUALCÓYOTL.- Patricia Hernández fue una de las 200 mil personas que se quedaron sin agua este jueves en el municipio de Nezahualcóyotl, al oriente del Valle de México.

Y es que el sismo de este martes en el país dejó afectaciones en el acueducto Tláhuac-Mixquic, que abastece del servicio a este municipio del Estado de México y que obligó su reparación.

"Nada de agua en todo el día. No me enteré hasta que me dijeron unos vecinos que no iba a haber agua por una falla, pero ya cuando quise agarrar para limpiar y bañarme ya no había nada", contó.

Desde la mañana toda su familia se quedó sin líquido para realizar actividades diarias.

Lavar trastes y ropa, hacer la limpieza del hogar quedaron a un lado y la prioridad se convirtió para todos el abastecer el depósito del baño.

"Ahorita hay que ahorrar como se pueda. No vamos a lavar y el agua que ocupados para los trastes pues hay que ocuparla para el baño, porque sino nos vamos a quedar sin gota y luego qué hacemos", dijo.

Algunos vecinos, de la colonia Benito Juárez, optaron por pedir en casas que tenían una poca acumulada en cisternas y tinacos, pero que al final fue insuficiente ante la demanda del servicio.

Otros, ante la urgencia decidieron solicitar el servicio a particulares, quienes por un camión cisterna exigían hasta mil pesos para repartir el agua en calles que no contaban con el servicio en la red.

"Vinieron unas pipas y querían mil pesos por toda el agua, imagínate. Nos tocaba de como 300 pesos y si fue mucho, por eso mejor nos esperamos para que caiga al rato, porque si era una lana y ahorita no estamos como para eso", dijeron.

De acuerdo con las autoridades, la suspensión del abasto afectó colonias como El Sol, Estado de México, Maravillas, Loma Bonita, Las Águilas, Juárez Pantitlán, Manantiales, Metropolitana en sus tres secciones.

"Los pozos fuera de servicio son: el 3, 5, 7 y 9 del Ramal Tláhuac-Nezahualcóyotl, por lo que solo se están recibiendo, en promedio, del Tanque La Caldera, 170 litros por segundo, afectando a vecinos de las colonias centro-oriente de esta localidad", señaló el Ayuntamiento.

En todas estas zonas, la falta de servicio obligó a la distribución de líquido de forma gratuita a través de pipas por parte del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) local, pero que no cubrieron la necesidad total.

Además, la escasez también se registró en ocho colonias de municipio vecino de Los Reyes La Paz, como Altavista, Ampliación La Magdalena, Paseo de Minas, Predio los Ocotes, Unidad Acaquilpan y Predio Tlaelel, quienes se quedaron sin líquido.

La suspensión en el servicio inició desde las primeras horas de este jueves, pero se restableció alrededor de las 18:00 horas tras la culminación de los trabajos.

fmma