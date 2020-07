Sindicato Libertad, detrás del control del agua en Iztapalapa

NEZAHUALCÓYOTL.- Mal encarado y con actitud agresiva, Christian Emmanuel, se sube a la escalera del tráiler color rojo que llevaba agua desde Nezahualcóyotl a la alcaldía de Iztapalapa a una lavandería y le dice al chofer; "Chingados haces aquí, tú patrón ya sabe que aquí no puede entregar el agua, no le juegues al ver...qué no sabes que somos del Sindicato Libertad, si descargas la pipa la vamos a quemar junto contigo dentro".

La escena era en la calle Canal de Garay esquina con Iztaccíhuatl de la colonia paraje de San Juan Joya, en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa, vecina de Nezahualcóyotl, solo dividida por una calle, la avenida Texcoco.

Los piperos del Sindicato Libertad intentan controlar la distribución del agua en la zona conurbada, entre ellos en las alcaldías que se encuentran en el límite del Estado de México y la Ciudad de México.

Christian Emmanuel le recordó al chofer: "dile al ojete de tu jefe que no se pase de cabrón, ya sabemos que nos ha denunciado porque le hemos quemados otras pipas".

El chofer de la pipa roja de Nezahualcóyotl reconoció que sintió miedo de que el sujeto cumpliera su palabra y quemara la pipa con él adentro, ya que la semana pasada intentaron quemar otra unidad que llevaba agua a otra lavandería.

Pero llegó a tiempo la policía municipal y en esa ocasión el conductor pudo apagar el fuego en el tráiler.

El agresor que se subió a intimidar al repartidor de agua y que lo amenazó con quemarlo, le dijo que le diera todo lo de valor de lo contrario "Te doy un plomazo".

Tímidamente, el repartido de agua sacó entre sus bolsillos 50 pesos de una propina que le habían dado, entonces, el agresor del Sindicato Libertad, vuelve su mirada hacía otro de sus dos cómplices que lo esperaban en una camioneta Aspen Limited 2009 sin placas de circulación y le dice: "¿cómo ves?, este pendejo solo trae esto", enseñándoles el billete de baja denominación.

Esperando llevarse más dinero del reparto del agua en esa lavandería, el sujeto se dirigió al encargado de establecimiento y también le pidió todo el dinero; sin embargo, también dijo que solo tenía 100 pesos, lo que se lo dio.

LOS SALVÓ UNA PATRULLA

Eran las 17:26 horas del 15 de julio, los tres sujetos del Sindicato Libertad ya no pudieron hacer nada, ya que para la fortuna del chofer del tráiler con agua y el encargado de la lavandería, pasó en ese momento una patrulla capitalina a la que se le pidió auxilio para que detuviera a los tres sujetos.

Los oficiales cruzaron la patrulla frente a la camioneta Aspen Limited 2009 sin placas para evitar que se dieran a la fuga, entonces, el encargado de la lavandería salió y les comentó a los policías que los sujetos lo amenazaron con quemar el establecimiento.

Los tres integrantes del Sindicato Libertad fueron subidos a las patrullas y al momento de revisar la camioneta, fueron encontradas dos armas de fuego, con las que supuestamente los agresores amenazaron al repartidor de agua y al encargado de la lavandería.

En la agencia investigadora del Ministerio Público IZP-8 se inició la carpeta CI-FIIZP/IZP-8/C/D/00616/?07-2020? por el delito de tentativa de extorsión más no por las amenazas de quemar el tráiler con agua y la lavandería.

QUEDAN LIBRES...

Dos días después de que los integrantes del Sindicato Libertad fueron presentados ante una agencia del ministerio público por el presunto delito de extorsión el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) dejó en libertad a Christian Emmanuel y a sus dos cómplices de acuerdo a la carpeta judicial 009/1189/2020 y a las víctimas solo les dijeron que el caso se resolvió porque "no fue legal la detención de los imputados".

Sin embargo, nadie supo el delito por la portación de las dos armas y la camioneta 2009 sin placas de circulación.

LA PRESENCIA DEL SINDICATO LIBERTAD

El Sindicato Libertad crece en el Valle de México, igual se les ve repartiendo agua con pipas en Ecatepec que en Valle de Chalco, realizando obras en el aeropuerto de Santa Lucía en Zumpango y obras municipales en Chalco.

Así como, reprimiendo a choferes que reparten agua y gas en Chicoloapan, los Reyes la Paz, Ixtapaluca, así como en Nezahualcóyotl, para que paguen cuotas o se sumen a su sindicato.

Tan solo el 20 de de julio, en ciudad Nezahualcóyotl, la policía estatal detuvo la pipa de Juan Carlos Ramírez "El Paletas", integrante del Sindicato Libertad y con solo algunas llamadas telefónicas, llamaron a varias pipas que estaban en la autopista Peñón-Texcoco, Iztapalapa, Ecatepec, los Reyes la Paz, para presionar al ministerio público de Neza-Palacio a que no consignara a su agremiado.

Para presionar a las autoridades bloquearon por más de tres horas la avenida Chimalhuacán y los carriles del Mexibús que circula del metro Pantitlán a Chimalhuacán, y solo así consiguieron que la pipa de "El Paletas" fuera liberada.

(Sharira Abundez)