Sin risas ni recreos y en el abandono, miles de escuelas en el país

El año escolar 2020 inició pero las escuelas de los niveles preescolar, primarias y secundarias, tanto públicas como particulares lucen vacías pues están ausentes sus protagonistas, los estudiantes y sus maestros.

Debido a la pandemia de covid-19 y a las medidas sanitarias para evitar contagios, los planteles están silenciosos, completamente sin vida, inactivos, sin las risas, los gritos, los cuchicheos y alguno que otro sollozo que se escucha habitualmente ahí. Ahora la educación es a distancia y en el caso de los que la reciben a través de la televisión abierta, retrocedimos 40 años en el concepto educativo, según señalan expertos.

Y en cualquiera de los dos casos, ya sea por computadora o por televisión, la educación a distancia afectará la socialización de los niños pues la escuela es una comunidad y un enlace con el exterior, que permite conocer problemas como el abuso que ocurre entre las cuatro paredes del hogar, de acuerdo con especialistas que aseguran que la escuela es el segundo hogar.

En esos espacios antes llenos de vida tampoco se oyen hoy las ordenes de los docentes, el arrastrar de las bancas al inicio y al final de las clases, el rechinar de los marcadores, las chicharras que anuncian el recreo y después el júbilo de terminar la jornada escolar y celebrarlo apiñados a un puesto de frituras o en una tiendita para recuperar fuerzas.

Alrededor de los planteles no se ve a los niños en las mañanas que llegan acompañados de sus padres, algunos corriendo porque se les hace tarde y les cierran las puertas.

Tampoco se observan las filas de autos en los alrededores de las escuelas a la entrada y a la salida y que eran el dolor de cabeza para otros automovilistas y los vecinos; esas escenas ahora parecen historia. En las calles donde se ubican los planteles, hay hasta espacios para estacionarse.

La escuela es el espacio para socializar e incluso para exteriorizar situaciones de abuso; entonces si está cerrado esa llave de desahogo para niños y niñas se cierra, dijo a La Silla Rota Juan Martín Pérez García, psicólogo y coordinador de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

También se trata de la segunda casa de los niños, donde están sus amigos y se trata del lugar en el que aprenden a resolver problemas para su vida adulta, explicó por separado la sicóloga de la UNAM, María de los Santos Becerril.

NOSTALGIA

La escuela pública primaria Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la colonia Doctores, luce con la acera limpia, sin vendedores y el patio del recreo es ahora un lugar solitario y silencioso.

Su director Mario Emanuel Rodríguez reconoció que siente nostalgia, al no haber voces infantiles.

“Se echan de menos las risas, la actividad de los niños, su energía y la constante convivencia. El trabajo se vuelve más significativo cuando es presencial”, dijo a La Silla Rota.

En la escuela particular llamado Colegio Americano, en Azcapotzalco, la cancha de basquetbol se ve vacía, sin niños que aprendan a jugar el deporte ráfaga. Las mesas y sillas del comedor lucen desocupadas.

SILENCIOSAS

En la primaria Ángel Albino Corzo, en la calle Bolívar, en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, su puerta blanca está cerrada, y las rejas permiten ver que el recibidor está vacío y frío, parece abandonado. La acera está silenciosa y poca gente pasa por ahí. Nadie vende los anhelados dulces o frituras que tan felices hacen a los niños. Es un contraste con el mercado de enfrente, que pese a la pandemia de la covid-19, diario está lleno de gente, de diableros y conductores de triciclos que chiflan y platican entre ellos.

En la misma cuadra, pero atrás, en la calle de Castilla, hay otra primaria pública, llamada Leonismo Internacional, cuya fachada está llena de viejos anuncios sobre el comedor y las inscripciones. La acera está con el piso tapizado de hojitas amarillas de los árboles cercanos.

Otras escuelas también tienen hojitas pero en sus patios, como algunos planteles ubicados en la zona de Popotla o Clavería. En una de ellas, las hojas acumuladas se convierten en montañitas, ya que no hay urgencia en levantarlas: el regreso de los niños a las escuelas se ve lejano, quizá incluso para el próximo 2021.

MATERIAL DIDÁCTICO EMPOLVADO

Los materiales didácticos como son las hojas de colores para aplicar exámenes, los tomos de las viejas enciclopedias que eran el Wikipedia de antes y los tapetitos de foamy para hacer ejercicio, se empolvan, encerrados en alguna bodega escolar.

En el Estado de México la situación es similar. En el vagón de ferrocarril, convertido en escuela en Naucalpan, donde las bancas están más cercanas unas de otra entre sí, este inicio de ciclo escolar no tiene a los niños que buscan acomodarse y competir por el mejor y más cercano espacio al pizarrón, ni se les ve atentos escuchar a los maestros.

En una primaria de Atizapán, también en la entidad mexiquense, se ven los minúsculos bancos para los menores que acuden. Están vacíos, chiquitos para los niños de preescolar y de colores vivos, parecen juguetes abandonados, lo mismo que las mesas. Los pizarrones sólo enseñan la soledad que hay en las escuelas que ahora se encuentra inutilizadas para recibir a los alumnos, que debido a la pandemia, toman clases desde sus casas y a través de una computadora o de la televisión abierta.

En Xalapa, Veracruz, en la escuela de nivel preescolar Hogar Infantil Gastón Melo, ubicado en la calle Salvador Díaz Mirón, los juegos como resbaladillas y columpios están abandonados y el pasto crecido. Sólo tres trabajadores se mueven en el plantel, encargados de darles mantenimiento, pintar su fachada y limpiar las instalaciones para cuando se declare el regreso a clases.

SE PERDIÓ LA COMUNIDAD EDUCATIVA: EXPERTO

Con el uso de un modelo de educación por televisión, la Secretaría de Educación Pública regresó a un modelo de hace 40 años, afirmó el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.

“Es un elemento de protección contra el abuso sexual y violencia en casa, de eso nos enteramos por la comunidad educativa. Al cerrarse las escuelas, estar en confinamiento, se incrementaron las denuncias por violencia y abuso contra niños y mujeres, pero aún así hay subregistro porque la comunidad educativa que era ojos y oídos, ya no está, entonces la pérdida de socialización significa pérdida de protección y se va a reducir la posibilidad de tener amigos más íntimos y novios. Es ahí donde los encuentras, a tus vínculos y personas vitales. El maestro, maestra, la señora de los dulces, el vecino que encuentras de camino, se convierten en elementos de protección y socialización que ayuda a incorporar valores, conductas y autorregularte”.

Ante la falta de socialización para compartir problemas y la falta de enlaces afectivos, la ansiedad de los niños puede aumentar, advirtió.

“Cuando interactúas con alguien relativizas lo que te pasa a ti. Cuando estás aislado te concentras tanto en ti y en tu entorno que generas ansiedad y lo que ya se ha denunciado, que un alto nivel de participación en las redes sociales se vuelven tóxico, porque comparas un mundo imaginario y fantástico con tu vida y eso genera frustración”.

SU SEGUNDA CASA

Para la psicóloga de la UNAM, María de los Santos Becerril, es importante que haya un enfoque académico y también emocional, para que no afecte a los niños y la transición a las clases virtuales impacte menos, sobre todo de aquellos que ya no se encuentran a sus amigos ni en las clases virtuales porque cambiaron de grupo, de escuela o pasaron a otro nivel.

“Sí afecta porque somos seres sociables. En la edad escolar, una de las cosas que necesitan es socializar y tener amigos, tener diferencias y divertirse con ellos para resolver en la vida adulta dificultades con las que se enfrentarán, aprender a negociar, a esperar turnos y esto sólo se puede hacer con sus compañeros”, explicó a la Silla Rota.

Respecto a la espera para volver a ver a la escuela, que es su segunda casa, dijo que en términos de salud emocional empiezan a tener sintomatología de ansiedad, por la esperanza, la cual se ha ido alargando primero un mes, luego se dijo que sería cuando terminara el ciclo escolar y ahora con el regreso a clases aún no vuelven a los salones, incluso cuando se manejó la posibilidad de que podrían regresar algunos días alternadamente.

“Había esta esperanza de regreso a las clases. Decían ‘no importa que vaya con la mitad de mi grupo pero quiero ir a la escuela’. Hay esta añoranza y luego esta toma de decisión que es por seguridad de salud pero explicarle a los niños ha sido difícil porque esperan ver a sus amigos. Es tal su deseo de volver a la escuela que están decididos a usar cubrebocas y careta ´pero regrésenme a la escuela´, porque finalmente es su segunda casa, donde conviven y están las personas más importantes para ellos”.

DESERCIONES

Alfredo Villar Jiménez, de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, dijo que el anuncio de que las clases serían por televisión generó confusión y hubo padres que ya no reinscribieron a sus hijos a colegios particulares por considerar que no era necesario pagar si las clases llegaban por las ondas hertzianas.

Otros alumnos empezaron a desertar porque sus papás se quedaron sin empleo, y otros se fueron a las escuelas públicas.

“Está habiendo una sobresaturación y ya no están aceptando a los niños en las escuelas públicas; hay una crisis en las escuelas oficiales. Hay escuelas particulares que ya no tienen suficientes recursos para sobrevivir y muchas van a cerrar. Aún no sabemos, estamos en inscripciones que terminan hasta septiembre y vamos a ver deserciones, porque los alumnos van a empezar a trabajar debido a que no tienen para comer”.

Cuestionó que no haya clases presenciales ya que eso hace pensar a los padres que no es necesario pagar clases, pero no ven que los maestros tratan de dar clases de manera digital para tener contacto con los alumnos, ni tampoco se plantean quién va a asesorar a los alumnos o checar que sí tomaron clases.

“¿Realmente va a estar el estudiante tres horas tomando clases? ¿Cómo se va a evaluar si estuvo o no?”, concluyó.

(Sharira Abundez)