Sin rendición de cuentas, 32 programas creados para atender emergencia

De 122 programas y acciones sociales puestos en marcha del 25 de mayo al 6 de noviembre en la Ciudad de México, con el objetivo de atender a poblaciones vulnerables por la pandemia o mitigar su impacto, 32 -equivalentes a 26 por ciento- no rinden cuentas, no tienen publicada información sobre beneficiarios ni en qué consisten, de acuerdo con la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación del InfoCDMX.

De dichos programas, 29 pertenecen a distintas alcaldías y 3 son de dependencias del gobierno capitalino.

Además, del total de los 122 programas y acciones revisadas, sólo 18 presentan la lista de sus beneficiarios, de acuerdo con el documento Transparencia proactiva en programas y acciones sociales durante covid19.

PROGRAMAS Y ACCIONES SUMAN MÁS DE 11 MMDP

La importancia de monitorear la operación de los programas radica en que el monto presupuestal al que equivalen dichos programas y acciones suma los 11 mil 979 millones, 267 mil 330 pesos con 90 centavos.

Con ese presupuesto, podrían financiarse aproximadamente 9 millones 214 mil pruebas para diagnosticar la covid-19 o adquirir más de 189 millones 296 mil dosis de la vacuna de Astra-Zeneca, la cual tendría un costo estimado de 65 pesos, dijo a La Silla Rota la comisionada María del Carmen Nava Polina.

"Con ese monto, algo que es fundamental es que se pueda tener un seguimiento. No hay una integración del sistema anticorrupción de la ciudad y poco se aporta con la posibilidad de monitoreo de información del uso de recursos públicos.

"Es fundamental, ya con el proceso electoral a la vuelta, que haya certeza de a quién le llegó ese recurso. Lo interesante sería que pudiéramos llegar con personas beneficiarias, las últimas que calificarían si estas ayudas les fueron útiles o no".

Indicó que entre ellos hay incluso una focalización para estudiantes, cuyos padres han perdido empleo y becas específicas para no dejar de estudiar. "Por la desaceleración económica y esperemos no sea tan rotunda la caída, las consecuencias del deterioro social son muy tangibles, y uno de los sectores más golpeados es el relacionado con el plano educativo".

-¿A qué se presta?

-Esperemos que no, pero la expectativa sería cotejada con la realidad y la única forma es con información. Si no la hay, no hay forma de cotejar más que solo tener declaraciones. Para la cantidad de recursos que implica, más la toma de decisiones en pandemia, donde la mayor parte de recursos se han utilizado por contrataciones directas y asignaciones y no licitaciones en procesos de contratación que impliquen una revisión más minuciosa, tenemos un acumulado de procesos discrecionales y falta de información.

LA MAGDALENA CONTRERAS, CON MENOS RENDICIÓN DE CUENTAS

De acuerdo con el informe, la alcaldía con más programas cuya información no fue publicada fue Magdalena Contreras, con 6. Después están Coyoacán, Azcapotzalco y Milpa Alta, con 4 cada uno.

Entre los programas, está el de Entrega de Despensas a familias vulnerables con motivo de la emergencia sanitaria, de Álvaro Obregón; Apoyo emergente a personas trabajadoras sexuales "trabajo en libertad" de la alcaldía Azcapotzalco; Apoyo a personas con enfermedades crónico degenerativas, de Coyoacán; Apoyo único para estudiantes inscritos en las 70 escuelas primarias públicas de Iztacalco; Apoyo por contingencia social covid-19, de Magdalena Contreras; Misión servicio funerario covid-19, de Milpa Alta, y Entrega de paquetes alimentarios a población vulnerable, por parte de Xochimilco.

De los programas del gobierno capitalino cuya información no está disponible, se encuentran Apoyo económico emergente para personas que ejercen el comercio en vía pública en la modalidad de preparación y venta de alimentos en colonias, barrios y pueblos de atención prioritaria derivada del covid-19, que se encuentren en suspensión temporal, de la Secretaría de Gobierno.

Los otros dos son el Programa de mejoramiento barrial y comunitario Tequio-Barrio 2020 y Alto al fuego componente comunitario, de las secretarías de Inclusión y Bienestar Social y Seguridad Ciudadana, respectivamente.

PREOCUPANTE

Los resultados de la revisión de los programas están disponibles en la página de la comisionada del InfoCDMX, Mari Carmen Nava Polina

-¿Que no publiquen debe ser preocupante?

-Por supuesto. En la primera parte hacemos el cotejo de la Gaceta Oficial con portales de internet, porque los sujetos obligados publicaron sus programas en la Gaceta oficial y nosotros buscamos y no ubicamos en su portal de internet que esté publicado. Hay varias cosas que deberíamos tener detrás,. Si veo que no está el programa, no lo voy a solicitar. ¿Cómo me voy a enterar de él, como persona de a pie?", cuestionó.

"Lo que buscamos es que siempre haya accesibilidad, un lenguaje sencillo para visibilizar los programas, podemos o no tener derecho, porque hay programas focalizados a ayudar a mujeres en situación de violencia, o adultos mayores o niñez, pero si nosotros no podemos encontrar en el portal de alcaldía que es la que otorga el apoyo, no hay forma de enterarnos. Es donde preguntamos cómo podemos asegurar que la población tuvo el acceso potencial al apoyo que se detonó en la pandemia".

