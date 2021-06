Sin pistas, a casi un mes de la desaparición de Ana y Estrella en Ecatepec

Ecatepec.- El 17 de mayo pasado Ana María Sierra Barragán, de 36 años, acudió a un centro de vacunación instalado en este municipio para recibir su vacuna anti covid-19 durante la jornada de salud destinada para docentes.

Por ser maestra de inglés en una institución privada recibió el biológico esa tarde y regresó a su domicilio ubicado en la colonia Valle de Aragón Tercera Sección, junto a su hija Estrella Isabel Flores Sierra de 8 años.

De acuerdo con familiares, para las 9:30 de la noche de ese día llamó a su padre para avisarle que sentía algunos malestares relacionados a la dosis, pero que tomaría medicamento.

Pero no estaría sola, pues les comentó que la acompañaría en su vivienda un amigo de nombre Roberto "N", y con quien al parecer mantenía una relación sentimental.

Esa fue la última comunicación que tuvieron con Ana. Desde entonces ella y su hija Estrella Isabel, se encuentran desaparecidas y cuyo principal sospechoso huyó.

DESAPARECIERON HASTA OBJETOS DE VALOR

Tras no tener contacto con ambas, sus familiares llegaron al domicilio de Ana, sin embargo, se llevaron una sorpresa.

En la vivienda lo único que encontraron fue el robo de objetos de valor, como computadoras y aparatos electrónicos, así como la cama vacía sin colchón de la recámara de ambas.

#Metrópoli | Familiares y amigos de Ana María Sierra y su hija Estrella Isabel Flores bloquean la circulación en avenida Central, a la altura de la estación del Metro Río de los Remedios, en Ecatepec, para exigir que ambas aparezcan vivas.

"Mi nieta y mi hija fueron extraídas de su domicilio el día 17 (de mayo), están las investigaciones y lo que te puedo decir es que la sustrajeron de la casa en una camioneta y se llevaron un colchón encima y se llevaron a mi hija y a mi nieta", explicó Jorge Sierra, papá de Ana María

"Se llevaron su equipo de trabajo, sus computadoras porque ella es maestra, televisores, relojes, cosas de valor"

"Yo hablé con ellas el día 17 a las 9:35 de la noche y ellas estaban ahí. (Me dijo) qué se sentía algo cansada, con dolor de cabeza por la vacuna y se iba a tomar un paracetamol y que la iba a visitar un tal Roberto y al día siguiente ya no tuve contacto con ella y me dediqué a buscarla", añadió.

Aunque trataron de buscarlas con amigos y conocidos, no las encontraron. El mismo día de su desaparición sus familiares se presentaron ante el Ministerio Público para presentar la denuncia por su desaparición.

Las autoridades activaron el protocolo para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes y extraviadas (Odisea), pero hasta el momento no se ha podido dar con su paradero.

EL PRINCIPAL SOSPECHOSO

A 24 días de su extravío, lo único que sabe la familia es que Roberto N, se ostentaba como policía federal y mantenía una relación con Ana, quien al parecer ya había tomado la decisión de separarse de él.

Además, reconocieron que la única pista que cuentan hasta el momento es que vecinos lograron observar que el día de la desaparición la camioneta voyager de color gris de Ana fue sacada de su domicilio con un colchón en el toldo.

REALIZAN MANIFESTACIÓN PARA EXIGIR JUSTICIA

Por más de cuatro horas, familiares amigos y vecinos de Ana y Estrella bloquearon la circulación en Avenida Central, a la altura del Metro Río de Los Remedios, para exigir a las autoridades que las localicen con vida.

Vestidos en su mayoría de blanco y portando mantas con el rostro impreso de ambas, solicitaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acelerar las investigaciones para dar con el paradero del principal sospechoso.

Lamentaron que a casi un mes no se cuente con alguna pista que lleve al paradero de Estrella o Ana, de quienes pidieron se localice con vida y se reincorpore a su familia.

A lo largo de la protesta algunas mujeres entregaron las fichas de búsqueda a los conductores que quedaron atrapados en dirección a la Ciudad de México.





