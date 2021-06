Sin peros, mujeres "embarazadas" se vacunan contra covid-19 en Edomex

"Yo sólo llegué y dije que estaba embarazada, que apenas cumplía las nueve semanas... La verdad es que no me pidieron nada de comprobante, sé que no es lo correcto pero ya tuve covid y convivo muchas personas en un día, no puedo seguir exponiendo a mis compañeros ni a mi familia, sobre todo a mis papás", así lo reconoció "Ana" a pocos días de haber asistido a un centro de vacunación anticovid en Metepec, en el Estado de México.

Apenas tiene 36 años y no es doctora, tampoco trabaja en el sector salud, mucho menos es maestra, policía o paramédica, es arquitecta de profesión y decidió aprovechar que, para no violar la confidencialidad de la paciente, no se pide ni una prueba de embarazo.

Mujeres no embarazadas se vacunan en Edomex, autoridades no piden pruebas de gestación / Fotografía: Fernanda García

"La verdad es que no me pusieron ningún ´pero´, la vacunación fue rápida, no me dolió, lo que sí sé es que muchas mujeres han estado diciendo que están embarazadas para poder vacunarse pero ¿de verdad es tan malo? Tenemos miedo de morir", dijo la joven.

Actualmente, de acuerdo con Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario General de Gobierno del Edomex y coordinador de la estrategia de vacunación a nivel estatal, se ha logrado inocular a más de 39 mil mujeres gestantes, aunque se desconoce la cifra de cuántas mintieron.

"Vamos muy bien, al inicio de la pandemia uno de los factores que más nos preocupaban eran justo el de las mujeres embarazadas que podían ser más propensas a contraer y a tener complicaciones con covid. La realidad es que el protocolo de vacunación nacional dice que toda mujer de más de 18 años que manifieste que tiene más de nueve semanas de gestación se tiene que vacunar, evidentemente el llamado más importante es a la responsabilidad cívica que puede tener cada una de estas mujeres en el sentido de decir la verdad".

Ricardo de la Cruz Musalem, coordinador de la estrategia de vacunación en el Estado de México / Fotografía: Especial

Al asegurar que, pese a este fenómeno, existen dosis suficientes para vacunar a los segmentos de la población correspondiente, añadió que cada mujer vacunada en este sector, desciende los números de otros sectores como los de 18 a 39 o incluso mayores de 40.

Del 12 al 16 de junio estaremos aplicando la primera dosis de la vacuna a los adultos de 40 a 49 años y mujeres embarazadas de 18 municipios de la entidad. Los módulos están ubicados en #Toluca.



Consulta municipios, sedes y horarios de vacunación: ?? pic.twitter.com/J9cNAf3x8b — Gobierno del Estado de México (@Edomex) June 12, 2021

La decisión de vacunar a las mujeres gestantes como grupo prioritario se tomó a principios de mayo de este año porque la covid-19 se ha convertido en un riesgo para ellas ya que, en el último año, México regresó a los niveles de mortalidad de mujeres embarazadas o puérperas que se tenían en el año 2000.

La pandemia se convirtió desde 2020 en la primera causa de muerte materna. De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica The Lancet, México y la India destacan entre 17 países por estas cifras, en nuestro país del 20 de marzo al 31 de diciembre se contabilizaron 202 muertes ocasionadas por el virus SARS-CoV-2 en este sector vulnerable.

Con base en el Informe Semanal de Notificación Inmediata de Muerte Materna de la semana epidemiológica 15 de 2021, en el país las tres principales causas de defunción de mujeres embarazadas y puérperas son: COVID-19, registrando 131 (45.0 por ciento) casos con virus SARS-CoV2 confirmado; casos sospechosos del nuevo coronavirus, con 14 (4.8%) casos; y edema, proteinuria y trastornos hipertensivos que complican el embarazo, el parto y el puerperio con33 (11.3%) casos.

Las entidades con más defunciones maternas son: Estado de México con 54, CDMX con 28, Jalisco con 21, Puebla donde se reportan 16, así como Michoacán y Veracruz con 14 cada una. En conjunto suman el 50.5% de las defunciones registradas.

Entre las patologías que incrementan el riesgo de mortalidad se encuentran las cardiopatías y las enfermedades autoinmunes y el riesgo mayor se da entre el segundo y tercer trimestre, por eso se estableció la vacuna a partir de la novena semana de embarazo.

na