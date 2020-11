Sin minutos de tolerancia en estacionamientos de Naucalpan

NAUCALPAN.- A pesar de que la medida entró en vigor desde marzo de 2019, habitantes de Naucalpan han señalado que varios estacionamientos de plazas comerciales o supermercados han comenzado a incumplir con la gratuidad de los primeros 30 minutos de tolerancia a partir de la entrada de la Nueva Normalidad, por lo que han solicitado a la Secretaría de Desarrollo Económico de esta demarcación que haga valer el cumplimiento de esta disposición.

Y es que el Artículo 114 del Reglamento de Unidades Económicas de Naucalpan establece que los permisionarios de estacionamientos públicos deben ofrecer a sus clientes los primeros 30 minutos de tolerancia, sin condición alguna, como una compra mínima, lo que, de no cumplirse, podría originar sanciones que van desde los ocho mil 600 hasta los 87 mil pesos de multa, así como la inhabilitación de la pluma o plumas.

De acuerdo con vecinos de fraccionamientos residenciales como Ciudad Satélite, La Cúspide, Lomas Verdes y Echegaray, entre otros, desde que inició la Nueva Normalidad, algunos supermercados de la cadena Walmart, así como establecimientos de las empresas Costco y los centros comerciales La Cúspide y Parque Plaza Toreo, todos ubicados en Naucalpan, han dejado de respetar dicha medida.

SORPRENDE COBRO DE ESTACIONAMIENTO A CLIENTES

"Vine al supermercado que está ubicado en Circuito Centro Comercial y resulta que ya no te quieren respetar la tolerancia de 30 minutos y tienes que pagar desde el primer minuto en que ingresas, lo que se me hace injusto, porque era algo en lo que habíamos avanzado", comentó Nancy, vecina de Satélite.

De acuerdo con los colonos de dichos fraccionamientos, los establecimientos comerciales aprovecharon la pandemia y el relajamiento de las autoridades locales en los operativos relacionados con el cumplimiento de esta disposición, para comenzar a cobrar por el tiempo de estacionamiento, aun cuando era una medida que venía funcionando sin contratiempos en esta localidad.

"La situación no está como para andar cobrando por todo y ahora que todos estamos afectados económicamente por la pandemia, nuevamente, nos quieren cobrar a pesar de que venimos a consumirles. Los encargados nos dicen que son instrucciones de sus patrones y que si no estamos de acuerdo, lo reportemos, pero por qué tenemos que hacerlo, cuando la medida es clara. Es más, hasta es una forma de evitar contagios porque no tienes que estar usando máquinas que todo mundo toca", destacó Pedro Hernández, también vecino de Satélite.

Según los vecinos, el que las concesionarias retomen el cobro les ha sorprendido, pues el Ayuntamiento de Naucalpan no ha señalado un cambio de la disposición hasta ahora, por lo que pidieron a las autoridades locales reforzar los operativos para que las permisionarias no abusen de los clientes de estos establecimientos mercantiles.

SE MANTIENE TOLERANCIA, SIN OPERATIVOS

Cuestionados sobre esta situación, el Ayuntamiento de Naucalpan informó que, hasta ahora, no existe algún cambio en la medida que establece el otorgamiento de los 30 minutos de tolerancia, por lo que los estacionamientos públicos deben respetar este tiempo a favor de los clientes, sin condicionar el pago.

Señaló que, derivado de la pandemia, los operativos de la Secretaría de Desarrollo Económico se han enfocado al cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de los establecimientos comerciales, para evitar algún rebrote; no obstante, afirmó que las revisiones a estos negocios se retomarán para hacer cumplir la normatividad en la materia, aunque de desconoce a partir de cuándo.

PIDEN DAR MARCHA ATRAS A LA GRATUIDAD, AL CONSIDERARLA MEDIDA ELECTORERA

Pese al reclamo de los usuarios, la Asociación de Estacionamientos del Valle de Toluca solicitó a los gobiernos locales dar marcha atrás a cualquier normatividad que haya sido aplicada antes de marzo de 2020, como es el establecimiento de la tolerancia de 30 minutos en los estacionamientos de centros comerciales y supermercados, y al que se sometieron varios municipios mexiquenses, como Ecatepec, Metepec, Naucalpan, Toluca y Zinacantepec, pues aseguró que el sector se ha visto muy afectado por la pandemia de la covid-19 y es tiempo de privilegiar la generación de trabajo por encima de cualquier medida que resulte "electorera".

El presidente de la asociación, Julián Niembro Rivera, aseveró que este sector económico también ha resultado muy dañado, pues prácticamente tuvieron que cerrar sus plumas por tres meses y, a partir de la reapertura, la ocupación apenas alcanzó el 15 por ciento, hasta el mes de octubre, cuando ésta llegó entre el 50 y 60 por ciento.

Subrayó que, a pesar de que estos negocios no tienen alguna restricción en su funcionamiento, puesto que no hay riesgo de contagio en los mismos, cerca del 60 por ciento se encuentra ubicado en plazas comerciales que tuvieron que cerrar sus puertas en la contingencia sanitaria y a las que no ha regresado la gente en su totalidad, como hasta antes de la pandemia.

Indicó que esto ha originado pérdidas cercanas al 70 por ciento de las ventas anuales, lo que ha llevado a varias familias a cerrar definitivamente sus negocios o sacrificar su patrimonio, al no tener la capacidad de pagar sus nóminas o mantener las rentas de los espacios.

SE AMPARAN CONTRA LA DISPOSICIÓN

Julián Niembro destacó que la crisis económica que han enfrentado los dueños o responsables de estacionamientos públicos también originó recortes de hasta el 50 por ciento de su plantilla laboral, ante la incapacidad de generar ingresos, por lo que cerca de cinco mil trabajadores de estos lugares, quedaron desempleados tan solo en el Valle de Toluca.

Señaló que, a pesar de que algunos estacionamientos pudieron permanecer abiertos porque se encuentran en supermercados, los cuales no dejaron de operar al considerarse esenciales, la demanda del servicio no se equiparó con la de años pasados, por lo que también se vieron afectados, ya que se estima que cerca del 60 por ciento de los vehículos que ingresa a un estacionamiento de este tipo de negocios, aplican la tolerancia de los 30 minutos gratuitos.

Agregó que la mayoría de los estacionamientos que actualmente están realizando el cobro por el servicio, cuentan con un amparo que obtuvieron contra esta medida, por parte de un tribunal federal, los cuales han prosperado, pues los magistrados han considerado que se atenta contra un derecho al cobro por el ofrecimiento de un servicio.

Ante ello, el presidente de la Asociación de Estacionamientos pidió a las autoridades locales dar marcha atrás a la medida que aprobaron la mayoría de los ayuntamientos mexiquenses al inicio del año 2020, pues consideró que es momento de privilegiar la generación de empleo, por encima de políticas públicas que son atractivas para la gente, pero que afectan la economía local, o de lo contrario, apuntó que el sector seguirá recurriendo a los tribunales para impugnar esta decisión y evitar que más empresas sigan desapareciendo por la crisis económica.





(Sharira Abundez)