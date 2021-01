"Sin Metro, en otro transporte doy vuelta y con app es insostenible"

"Me tocó regresar a la oficina justo el 11 de enero, ya tenía planeado moverme en metro porque además me bajaron el sueldo y el auto es muy caro y más tráfico. Y ahora que tengo que regresar de lleno estoy muy preocupada por que no sé cómo le voy a hacer, para irme en transporte público es dar mucha vuelta y en uber u otras apps insostenible, la app de compartir auto ya no existe por la pandemia entonces realmente no tengo dinero y tendré que buscar la alternativa de irme en transporte público y gastar mas horas de mi tiempo en irme", lamentó.