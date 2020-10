Sin medidas sanitarias ni amparo, 50 ambulantes regresan a Naucalpan

NAUCALPAN.- A una semana de que alrededor de 200 comerciantes ambulantes de San Bartolo se manifestaran en el palacio municipal de Naucalpan, para exigir que se les permitiera regresar a la cabecera municipal para ofertar sus productos, tras más de cinco meses de no poder hacerlo por la contingencia sanitaria de la covid-19, media centena de puestos ilegales han regresado a la Avenida Estacas, en el tramo que va de la cerrada Estacas hasta la calle Urbina, sin contar las medidas de protección y sana distancia recomendadas por las autoridades sanitarias.

Al realizar un recorrido por la zona, se pudo constatar que los comerciantes que han llegado hasta este sitio, sin contar con un amparo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, como el que obtuvieron otros 65 vendedores hace un par de semanas y quienes prevalecen sobre la avenida José María Morelos, han instalado sus puestos en los que ofertan comida, ropa, artículos de higiene y sanitarios, entre otros artículos para el hogar, lo que ha incrementado el paso de gente en la zona.

"Esto comerciantes no pertenecen a la organización de Enrique Garay, que fue la que obtuvo el amparo, sino que son de los que se manifestaron la semana pasada y lograron que les permitieran instalarse acá, pero no cumplen con ninguna medida sanitaria, pues como se puede observar los puestos están pegados, en cada uno hay entre cuatro y cinco personas vendiendo y ni siquiera usan cubrebocas, lo que pone en riesgo a todos, porque todos convivimos con ellos de alguna u otra forma", comentó un policía municipal, encargado de resguardar San Bartolo.

Aunque el comercio ambulante nunca había ocupado estas calles para instalarse, pues siempre se ubicaban unos metros antes, sobre las avenidas Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, 16 septiembre y Estacas, antes del mercado municipal, en esta ocasión, autoridades locales les permitieron permanecer en este espacio para poder comercializar, ante la prevalencia de obras inconclusas en el primer cuadro de San Bartolo.

SUMAN 5 MIL COMERCIANTES AFECTADOS

La líder de la organización Comerciantes y Trabajadores Unidos por un México Mejor, Belém Herrera Sánchez, señaló que, hasta el momento, suman más de cinco mil comerciantes ambulantes afectados por el cierre de San Bartolo, debido a que la Secretaría de Desarrollo Económico, que encabeza Alfredo Vinalay, se niega a permitir el regreso de cerca de mil puestos que permanecían en esta zona hasta antes de la pandemia de la covid-19.

Indicó que el arribo de los comerciantes a calles como Urbina es una respuesta a la oposición al diálogo que ha mostrado el secretario con los comerciantes, quienes superan más de cinco meses sin ganancias y sin llevar un sustento a sus hogares, a pesar de que esta zona comercial ha prevalecido por varios años.

"Este señor toma partido y permite la instalación de algunos comerciantes y no es parcial. No hay abierto un diálogo, no contesta y de todo eso es sabedora la presidenta (Patricia Durán Reveles), pues se lo hemos hecho saber a través del licenciado Mauricio Aguirre, pues este gobierno no nos ha dado atención y diálogo", comentó la dirigente de los comerciantes.

Belém Herrera aseveró que, hace tres semanas, los diferentes líderes de estos comerciantes platicaron con el secretario de Gobierno de Naucalpan, Mauricio Aguirre Lozano, con quien habrían acordado un regreso parcial, a través del cual se permitiría la instalación de 30 puestos por día, los cuales tendrían que ir alternándose para que todos tuvieran oportunidad de vender en este lugar; sin embargo, a las mesas se habría sumado Alfredo Vinalay, quien no solo no lo permitió, sino que les indicó que no sostendría ningún diálogo con ellos.

"Nosotros estamos de acuerdo en la reubicación. Hace mucho tiempo y desde que la presidenta de Naucalpan estaba en campaña, se habló del rescate del centro y fuimos de la mano con ella, pues siempre estuvimos de acuerdo en limpiar la zona y en que haya mayor movilidad, pero no ha habido diálogo, nunca nadie nos avisó sobre el proyecto y nos dijo que podíamos provisionalmente trabajar de esta manera; falta información por parte del gobierno. En su momento nos atendió Mauricio Aguirre, pero un proyecto no lo hay y la instrucción que recibimos después de la presidenta es que solo Alfredo Vinalay iba a trabajar con nosotros", relató.

De nueva cuenta, La Silla Rota solicitó una entrevista con el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Vinalay Mora, para conocer las negociaciones a las que se llegó con los comerciantes, tras la reunión que sostuvo con una comitiva el pasado miércoles; sin embargo, al momento de la publicación de esta nota, no se obtuvo alguna respuesta.

Este medio de comunicación también buscó al secretario Mauricio Aguirre Lozano para conocer si existía un proyecto de reubicación temporal con estos comerciantes; sin embargo, se informó que la vinculación con el comercio formal e informal de esta zona, corresponde al secretario Vinalay, puesto que él ha sostenido las reuniones de trabajo con el sector, lo que ha arrojado una buena coordinación con el gremio.

Extraoficialmente, se sabe que el ayuntamiento habría permitido el regreso de cerca de 150 comerciantes ambulantes en la zona, aunque esto no pudo ser confirmado por este medio de comunicación de manera oficial con la Dirección de Comunicación Social.

Por otro lado, la décima cuarta regidora, Angélica del Valle Mota, participante en dicha reunión, dio a conocer que los acuerdos logrados en la mesa de diálogo contemplan que no habría una reinstalación en lugares complicados y caóticos y que se les ofrecerían alternativas de espacio y tiempo para una instalación temporal.

ACUSAN HOSTIGAMIENTO

En tanto, a lo largo de la Avenida Morelos permanecen cerca de 30 puestos informales que obtuvieron el amparo y los cuales han estado sujetos a un control y vigilancia especial por parte de las mismas autoridades de Desarrollo Económico, quienes puntualmente revisan que sean los propietarios, que no excedan el ancho y alto permitido, por lo que incluso se les mide constantemente, y que cumplan con las medidas de sanidad recomendadas.

"Estos compañeros que cuentan con el amparo son víctimas del hostigamiento de la autoridad, pues todos los días están verificándolos, no se permite el paso en Naucalpan Centro a transeúntes y están tratando de cansarlos", comentó otra líder del sector.

En esta avenida, los trabajos de rehabilitación han avanzado más rápido, puesto que, en una semana, se avanzó con la reparación de la banqueta del lado oriente, mientras que otros han tenido que ser reubicados en la parte central de dicho vía, la cual permanece cerrada a la circulación vehicular, para comenzar con la acera oriente.

La Silla Rota ha informado que, desde el mes de mayo, el Gobierno de Naucalpan inició la rehabilitación integral de San Bartolo, por lo que esta región prevalece cerrada a la circulación vehicular y solo se permite el paso del transporte público sobre la avenida Gustavo Baz. Entre las obras que avanzan de manera lenta, se contempla la repavimentación de las avenidas principales, el remozamiento y ampliación de las banquetas, la reconstrucción del Parque Revolución, entre otras acciones.

(Sharira Abundez)