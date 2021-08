Sin luz, sin agua o sin sanitarios, así escuelas de Edomex para regreso a clases

El regreso a clases está programado para la próxima semana, pero los contagios de la variante Delta del SARS-CoV-2 y las condiciones de las escuelas han reforzado la intención de mantener un sistema híbrido en las escuelas mexiquenses, en especial en aquellos municipios como Ecatepec, Toluca y Naucalpan donde la tasa de infecciones parece mantenerse a la alza.

Además de la pandemia de covid-19, un obstáculo es la infraestructura dañada de los planteles educativos, ya sea por vandalismo, robos o carencias históricas. Se ha detectado que hay escuelas sin agua potable, sin luz o bien, sin mobiliario suficiente.

ESCUELAS SIN AGUA, SIN LUZ Y SIN MOBILIARIO

La Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llevó a cabo el Registro de las Escuelas que Requieren Intervención de la Autoridad, durante el cual se realizaron recorridos en los 3 mil 144 planteles Del Valle de Toluca.

Durante este análisis, se constató que 639 escuelas de esta zona del Estado de México no cuentan con agua potable, 617 no tienen aulas en condiciones para el regreso a clases, 134 ni siquiera tienen baños, mil 218 no tienen conexión a la red de drenaje o necesitan rehabilitación, mil 657 requieren sustitución del mobiliario sanitario.

En cuanto a daños en la estructura, se detalla en el informe que mil 698 necesitan rehabilitación de muros y/o techos; mil 593 requieren la reposición de vidrios, mil 461 de puertas, y 2 mil 330 se quedaron sin luz ya sea por falta de pago o porque no se tiene un contrato con la Comisión Federal de Electricidad.

"En las que no hay luz es porque les cortaron el servicio por no pagar o porque les robaron el cableado; tengo escuelas que pues sí, tienen energía eléctrica pero se robaron la bomba, vandalizaron la escuela y eso ocasionó que ahí también haya una restricción. Somos conscientes de que, quizá, no de un solo tiro se va a solucionar la totalidad, pero que sea gradual, que se revisen las condiciones, que el maestro tenga la confianza de que se hayan subsanado estas deficiencias, estas necesidades", comentó Eliud Terrazas Ceballos, secretario General de la Sección 17 del SNTE.

El líder sindical lamentó que en los 68 municipios Del Valle de Toluca hay escuelas con carencias, si bien algunas son mínimas como falta de mantenimiento, hay varias que no sólo fueron saqueadas, sino que no cuentan con agua para cumplir lo básico para la higiene de manos.

YA ENTIENDE EDOMEX ESCUELAS CON CARENCIAS

Respecto a las condiciones de las escuelas, y en especial al reporte de la Sección 17 del SNTE, Gerardo Monroy, secretario de Educación, aseguró que todo se va a atender, además de que ya se cuenta con el diagnóstico, por lo que aún están a tiempo para atender los focos rojos.

"Durante 17 meses estuvieron cerradas (escuelas), sí representa un daño natural. Quiero destacar y reconocer el apoyo solidario de padres de familia, de nuestros queridos docentes y, por supuesto, se han sumado al llamado de la autoridad estatal, los presidentes municipales. Ellos también nos están ayudando a través de sus áreas de Servicios Públicos".

Aseguró que más del 80 por ciento de las escuelas en el estado están en condiciones para que se retomen las clases presenciales aunque no descartan que las carencias "sorprendan" a partir del próximo lunes.

"Estamos en pláticas con la CFE porque desafortunadamente, hubo escuelas en las que, a pesar de que no hubo consumos, seguía avanzando la cuenta y eso fue porque todos nos encerramos, incluso quienes fueron a tomar la lectura y ¿qué pasó? Se fue con el histórico que se traía, entonces ahí traemos como 300 casos, sino es un poquito más".

En lo que refiere al tema de falta de agua potable, aseguró que ya están en pláticas con la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) para que se brinde el servicio además de que las emergencias y carencias se pueden reportar al 911.

En entrevista, Monroy declaró que en cuanto a las escuelas que fueron víctimas de robo, están en pláticas con las empresas aseguradoras para que se reponga lo robado por lo que ya tienen el 70 por ciento de avance en la materia.

DETECTARÁN CASOS DE COVID

En caso de que a lo largo del ciclo escolar se llegase a detectar un caso de covid-19 en las aulas se trabajará de la mano con la infraestructura de la Secretaría de Salud para detectar a pacientes positivos, aislar a sus contactos y resguardar la salud de la población docente como estudiantil.

Gerardo Monroy recordó que ya se han tenido dos experiencias previas con el regreso a talleres, con el que durante más de 4 meses alrededor de 45 mil alumnos de media superior y superior estuvieron tomando clases presenciales y se logró no tener un solo contagio.

REGRESO SÍ O SÍ, ASEGURA EDUCACIÓN

El secretario de Educación del Edomex destacó que los maestros estarán en las escuelas para atender a los casi 5 millones de alumnos y alumnas del nivel básico aunque sólo se operará al 50 por ciento de la capacidad de las aulas.

De acuerdo con el esquema presentado, los estudiantes se presentarían sólo tres días a la semana por lapsos de dos horas para garantizar la bioseguridad.

"Las escuelas van a estar abiertas para las dos modalidades, va a ser mixto, para que tengan oportunidad de continuar con la educación a distancia como la presencial, no hay como la presencial".

¿Y SI LOS MAESTROS NO QUIEREN REGRESAR?

En el Valle de Toluca hay escuelas que han determinado mantener la modalidad a distancia no sólo por la falta de consenso con los padres de familia, sino también porque hay maestros que se niegan a regresar en el auge de la tercera ola de contagios, pese a que ya están vacunados.

En ese sentido, desde la Sección 17 del SNTE, se aseguró que al ser voluntario el regreso a las aulas no habrá sanciones para aquellos maestros que decidan mantenerse en resguardo.

¿QUÉ DICEN LOS PADRES DE FAMILIA?

José Luis Romero Castañeda, representante de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) Estado de México en la región Toluca, señaló que, para poder tener un regreso a clases seguro, es necesaria la integración al 100 por ciento de los Comités de Salud Escolar así como la capacitación al personal docente y la dotación de insumos suficientes, como gel antibacterial y termómetros.

"Hay que considerar las condiciones en las que se encuentra la ola de contagios y que está afectando a los menores de 30 años, éste es un riesgo que vale la pena considerar. El regreso debe ser de manera voluntaria, se tiene que respetar a quienes no quieran que se vuelva a las aulas, de igual manera se debe garantizare que se cuidará a los que lleguen a las aulas, que se pueda proteger a los niños de algún contagio".

Ante las escuelas que no presentan condiciones para volver, se lanzó un exhorto a la Secretaría de Educación estatal para que se atienda la problemática, pues a año y medio de mantenerse vacíos los salones, las carencias se agudizaron.