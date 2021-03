Sin lluvias en presa de Valle de Bravo, continúan bajos niveles de agua

TOLUCA.-La presa Miguel Alemán, en Valle de Bravo, continúa con su bajo nivel de almacenamiento en plena temporada de estiaje y en todo lo que va del año no ha llovido ni un solo día en la zona, algo que no se había visto en al menos la última década, de acuerdo a versiones de prestadores de servicios, en tanto, para esta semana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no prevé lluvias en el turístico municipio y éstas podrían presentarse, pero hasta el mes de mayo.

Dicho cuerpo de agua surte del líquido al Sistema Cutzamala, en conjunto con las presas de El Bosque y Villa Victoria, donde tampoco ha llovido.

En versiones del prestador de servicios, David Rodríguez Martínez, en toda la temporada de lluvia pasada, la presa Miguel Alemán solo subió entre 30 y 40 centímetros, cuando lo óptimo es entre siete y 10 metros, como en años pasados.

"Este año fue muy marcado porque el hecho de subir en toda una temporada de lluvias 30, 40 centímetros no es nada, como si no hubiera habido temporada de lluvia, normalmente en un año sube entre siete y 10 metros, que es lo que más o menos le bajan a la presa (en el Sistema Cutzamala), tratando de mantener siempre a buen nivel, sobre todo porque es parte del Sistema Cutzamala y de aquí se alimenta a la zona conurbada de la Ciudad de México, pero ahora esto afecta en todos los aspectos porque al no recuperarse el lago, este año va a ser doble lo que va a bajar el agua y según estadísticas nos va a bajar hasta 12, 13, 14 metros, porque ya traemos casi siete acumulados más los siete que baje este año posiblemente lleguemos a niveles muy bajos que ya son riesgosos y que afecta al turista, pero también afecta la cantidad y calidad de agua que se pueda seguir mandando a la Ciudad de México", alertó Rodríguez Martínez.

La falta de recarga de la presa de Valle de Bravo también podría deberse a que "posiblemente en la parte alta de la sierra, en la parte alta de las montañas, hay muchos intereses, hay gente que está creando sus propios lagos y están tomando el agua de los ríos y no la dejan llegar hasta el lago de Valle de Bravo", comentó el prestador de servicios.

Por su parte, la artesana de origen mazahua, Herlinda Gutiérrez, sostuvo que desde hace 10 años no se veía la laguna tan baja en su nivel de agua, incluso, recordó, los niveles de llenado alcanzaban a cubrir todo el muelle, área donde ahora se ocupa como estacionamiento.

"Esta muy abajo el nivel la verdad, hace como unos tres años cuando el nivel del agua sube hasta arriba y no tenemos estacionamiento, de hecho nosotros esperábamos que subiera el nivel en la temporada de lluvias, que es cuando sube, esta temporada que pasó no subió el agua, incluso está bajando mucho más", indicó la lugareña.

Por su parte, el presidente municipal de Valle de Bravo, Mauricio Osorio Domínguez, indicó que se ha reunido con representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), para "trabajar en conjunto, para buscar la estrategia para mantener lo mejor posible los niveles de almacenamiento de agua en la presa y evitar que lleguen descargas o contaminantes a nuestra presa".

Es de señalar que todas las aguas residuales generadas en los domicilios, restaurantes y hoteles de Valle de Bravo, por ejemplo, van a parar a la presa Miguel Alemán, lo que mantiene contaminadas las orillas del cuerpo de agua.

NIVELES DE PRESAS

En el primer bimestre de este año, en las regiones donde se localizan las presas de El Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo, no llovió, por lo que hasta el día 25 de febrero, los tres cuerpos de agua registraban casi un 54 por ciento de su llenado.

Mientras que las lluvias comenzarán en la región sur del Estado de México hasta mediados del mes de mayo próximo, según estimaciones de la CAEM.













(Sharira Abundez)